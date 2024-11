Gut ist so was nie. Aber wir stehen noch besser da als die politische Konkurrenz. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da haben wir Grüne uns erbittert gestritten, welche unsere Lieblingskoalition ist. Wenn die Ampel eines gelehrt hat, dann, dass es so was wie Lieblingskoalitionen nicht mehr gibt. Wir sind uns in der Partei sehr einig, dass wir mit allen demokratischen Parteien reden. Und das ist gut so. Thüringen, Sachsen und Brandenburg zeigen, wie notwendig diese Offenheit ist.