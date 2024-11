Steuern sowie Abgaben seien zu hoch und müssten sinken, fuhr der Grünen-Politiker fort. Als Beispiel nannte er die Übertragungsnetzentgelte, mit denen der Ausbau der Stromautobahnen finanziert wird. "Die Leitungen können über Generationen genutzt werden. Es ist deshalb fair und sinnvoll, sie auch über Generationen zu finanzieren", sagte Habeck. "Wir müssen uns buchstäblich mehr Kredit geben, wenn wir die Transformation schaffen wollen."

Freitag, 22. November

Ist das der Grund für Pistorius' Entscheidung?

12.40 Uhr: Boris Pistorius hat sich laut eigenen Angaben auch aus privaten Gründen gegen eine mögliche SPD-Kanzlerkandidatur entschieden. Das erklärte der Verteidigungsminister nach Informationen von t-online am Donnerstagabend in einer Videoschalte mit dem SPD-Vorstand und der Fraktion: Teilnehmern zufolge erinnerte Pistorius die Parteikollegen an das Jahr 2015, als seine damalige Frau an Krebs starb, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Pistorius berichtete demnach, wie sehr ihn das persönlich herausgefordert habe. Nun sei er seit einem Jahr wieder verheiratet, für ihn gebe es noch anderes im Leben.

In der SPD hält nicht jeder die Begründung für glaubwürdig. Zuvor hatte es einen Machtkampf zwischen Pistorius und Kanzler Scholz um die Kanzlerkandidatur gegeben. Mehr zu Pistorius' Privatleben lesen Sie hier.

Scholz holt im Kanzlerduell auf

10.09 Uhr: In einer aktuellen Umfrage des Politikbarometers macht Olaf Scholz im Vergleich zu seinem Konkurrenten Friedrich Merz Boden gut. Doch ein anderer SPD-Mann würde Merz deutlich hinter sich lassen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Dobrindt: "Debatte in SPD noch nicht beendet"

0.26 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geht davon aus, dass der SPD nach der Entscheidung von Verteidigungsminister Boris Pistorius gegen eine Kanzlerkandidatur weiter unruhige Zeiten bevorstehen. "Die Debatte in der SPD ist natürlich noch nicht beendet", sagte er in der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner. "Möglicherweise beginnt sie erst auch noch richtig." Es sei eine Entscheidung getroffen worden, "die in weiten Teilen der Parteibasis nicht geteilt wird", so Dobrindt weiter. Aber: "Das ist das Problem der SPD, nicht von uns."

Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte am Abend in einem Video mitgeteilt, dass er für die Kanzlerkandidatur der SPD nicht zur Verfügung stehe. Bundeskanzler Olaf Scholz soll am kommenden Montag vom SPD-Vorstand als Kanzlerkandidat für die Neuwahl des Bundestags nominiert werden.