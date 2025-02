Habeck warnt vor Populismus, Weidel will mit CDU verhandeln

Nach dem TV-Duell der Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU) und Olaf Scholz (SPD) am vergangenen Sonntagabend haben sich auch Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) im TV präsentiert. Beide stellten sich am Montagabend – allerdings getrennt – im ZDF-Format "Was nun, …" den kritischen Fragen zur kommenden Bundestagswahl.