Blasel nahm zugleich die eigene Partei in die Pflicht. Nun seien die Grünen in der Opposition gefragt, sagte er und mahnte: "Niemand braucht eine SPD, die den 8-Stunden-Tag abschafft, aber alle Beschäftigten brauchen eine Grüne Partei, die sich für ihre Rechte, Löhne und Lebensgrundlage einsetzt."

Auch vermisste der Grünen-Politiker echtes Engagement beim Klimaschutz. "Echte Totalverweigerer in Deutschland findet man in Deutschland nur am neuen Kabinettstisch. Nämlich immer dann, wenn es um Klimaschutz geht", so Blasel.