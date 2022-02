LIVEBundespräsidenten-Wahl im Stream

Politiker und Prominente wählen deutsches Staatsoberhaupt

13.02.2022, 12:23 Uhr | rtr, t-online

Die Bundesversammlung wählt seit 12 Uhr das deutsche Staatsoberhaupt. Als Favorit gilt Amtsinhaber Steinmeier, doch können seine drei Herausforderer gegen ihn punkten? Verfolgen Sie die Wahl live im Video.

1.472 Auserwählte dürfen am Sonntag im Berliner Paul-Löbe-Haus einen neuen Bundespräsidenten wählen oder den alten im Amt bestätigen: Frank-Walter Steinmeier tritt für eine zweite Amtszeit an, das hatte vor ihm zuletzt Horst Köhler (erfolgreich) versucht. Das deutsche Staatsoberhaupt wird für fünf Jahre gewählt.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat in ihrer Begrüßungsrede Bürger und Politiker aufgerufen, auch unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie mutig zu sein und nicht die Nerven zu verlieren. "Scheinbar unversöhnlich stehen Menschen sich gegenüber, die unterschiedliche Einstellungen haben. Die Stimmung im Land, in Familien, in Freundeskreisen leidet darunter. Dagegen hilft kein Impfstoff", so Bas am Sonntag.

Mit dem Ukraine-Konflikt, ungesteuerten Migrationsbewegungen, dem Klimawandel und den jüngsten Preissteigerungen kämen weitere Herausforderungen hinzu. Deshalb seien Mut, Zuversicht und ein respektvoller Ton im Umgang mit Andersdenkenden jetzt so wichtig. "Lassen wir uns nicht einreden, dass wir anstehende Probleme nicht lösen können", sagte Bas vor Beginn der Wahl des Bundespräsidenten, die pandemiebedingt nicht im Plenarsaal stattfand, sondern im benachbarten Paul-Löbe-Haus, wo mehr Platz ist.

Steinmeier bei Wahl klarer Favorit

Steinmeier geht als klarer Favorit ins Rennen, er wurde sowohl von den drei Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP als auch von der stärksten Oppositionsfraktion, der Union, vorgeschlagen.

Seine Gegenkandidaten sind der von der Linkspartei nominierte Mediziner Gerhard Trabert, der von der AfD ins Rennen geschickte Ökonom Max Otte und die Physikerin Stefanie Gebauer für die Freien Wähler.