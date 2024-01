Die Kosten einer direkten Konfrontation zwischen Nato und Russland wären potenziell ungleich höher als im derzeitigen Ukraine-Krieg. Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Eskalation in der Ukraine derzeit relativ gering ist. In einer direkten Konfrontation wäre die Gefahr einer nuklearen Eskalation meiner Meinung nach sehr viel höher. Allein deswegen wäre die Bereitschaft zu Verhandlungen in Europa größer.

Natürlich, es ist auch möglich, dass Russland die Lage wieder falsch einschätzt. Aber meine These ist, dass wir in zwei bis drei Jahren eine Abschreckungsfähigkeit aufbauen müssen. Auch wenn die Gefahr einer direkten Konfrontation derzeit eher gering ist, kann in dieser Zeitspanne viel passieren. Der Krieg in der Ukraine sieht derzeit aus russischer Sicht tendenziell etwas besser aus. Was würde passieren, wenn er sich so entwickelt, dass Russland in seinen Militärkapazitäten deutlich entlastet wird, weil die Ukraine nicht mehr so großen Widerstand leisten kann?