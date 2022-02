Truppenkonvoi gesichtet

Erste russische Truppen haben wohl Grenze zur Ostukraine überquert

22.02.2022, 02:06 Uhr | dpa

"Historisch russisches Gebiet": In einer Fernsehansprache erkennt Putin Separatistengebiete in der Ostukraine offiziell an. (Quelle: Reuters)

Am Ende seiner Rede zeigte das russische Staatsfernsehen, wie Putin ein Dekret zur Anerkennung der abtrünnigen Provinzen in der Ost-Ukraine unterzeichnet.

"Historisch russisches Gebiet": Putin erkennt Separatistengebiete in der Ostukraine offiziell an

Wladimir Putin hat Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkannt – und den Befehl gegeben, eine "Friedenstruppe" zu entsenden. Augenzeugen berichten nun von ersten Panzerwagen.

Dramatische Eskalation im Ukraine-Konflikt: Berichten zufolge sollen russische Truppen bereits kurz vor Mitternacht die Grenze zur Ostukraine überquert haben. Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete von "einer größeren Zahl an gepanzerten Fahrzeugen" auf dem Gebiet der selbsterklärten "Volksrepublik" Donezk. Der US-Nachrichtensender CNN hatte zuvor gemeldet, die Truppen könnten schon heute oder morgen in die Region einrücken. Die USA wollten einen Einmarsch noch nicht bestätigen. Der UN-Sicherheitsrat kommt noch in der Nacht auf Dienstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. Die Einheiten sollten in den kurz zuvor von ihm als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" für "Frieden" sorgen, wie aus einem Dekret des Kremls hervorgeht.

Videos in sozialen Netzwerken zeigen Truppen-Kolonnen



Interfax meldete unter Berufung auf Augenzeugen, dass zwei Kolonnen gepanzerter Fahrzeuge sich in Richtung Norden und Westen der Republik bewegten. Videos auf Twitter, darunter von dem Moskau-Korrespondenten des französischen "Figaro", sollen den Truppenkonvoi zeigen. Auch ein "Bild"-Reporter meldete die Bewegungen mehrerer militärischen Mannschaftswagen und berief sich bei den Angaben auf Augenzeugen. Auch der katarische Sender Al Jazeera berichtete, "exklusive" Bilder von russischen Militärkonvois in der Ostukraine zu haben.











USA und EU kündigen Sanktionen an

Der vor Jahren vereinbarte Waffenstillstand in Donezk und Luhansk hält angesichts Hunderter Verstöße nicht mehr, es bekämpfen sich dort ukrainische Regierungstruppen und Aufständische. Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland zusammengezogen. Moskau hatte seit Wochen Befürchtungen des Westens widersprochen, dass ein Einmarsch bevorstehen könnte.

Die jüngsten Entscheidungen des Kremls dürften den Ukraine-Konflikt weiter stark befeuern. Die EU wird mit Sanktionen darauf reagieren, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Abend erklärten. Ein offizieller Beschluss dazu soll bereits an diesem Dienstag auf den Weg gebracht werden. Die Strafmaßnahmen sollten diejenigen treffen, die daran beteiligt sind, hieß es. Von der Leyen und Michel verurteilten die Entscheidung als "eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht sowie die territoriale Integrität der Ukraine".

Auch die US-Regierung will noch an diesem Dienstag neue Maßnahmen gegen Russland ankündigen. "Wir werden morgen weitere Maßnahmen ergreifen, um Russland für diese eindeutige Verletzung des Völkerrechts und der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine (...) zur Rechenschaft zu ziehen", sagte ein hoher Beamter des Weißen Hauses. Es werde sich wahrscheinlich um Sanktionen handeln. US-Präsident Joe Biden habe weiterhin nicht die Absicht, amerikanische Streitkräfte in die Ukraine zu schicken. Biden unterzeichnete am Montagabend wie angekündigt eine Exekutivanordnung mit Sanktionen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Putin beschuldigt Westen

Putin sprach in einer Fernsehansprache am Montag trotz fehlender Beweise von einem Massenverbrechen am russischstämmigen Volk in der Ostukraine. "Die sogenannte zivilisierte Welt zieht es vor, den von Kiew begangenen Genozid im Donbass zu ignorieren", sagte Putin. Vier Millionen Menschen seien betroffen. Die USA hatten Russland zuletzt beschuldigt, möglicherweise den Vorwurf des Völkermordes als Vorwand für eine Invasion nutzen zu wollen.

Er forderte mit Blick auf die Kämpfe im Donbass die ukrainische Führung auf, sofort das Feuer in der Ukraine einzustellen. Andernfalls werde Kiew die volle Verantwortung dafür tragen, sagte er. Der Kremlchef warf zudem der Nato vor, mit einer "unverschämten Aneignung" der Ukraine begonnen zu haben. Der Westen wolle die Ukraine als "Theater möglicher Kampfhandlungen" erschließen. Putin warf der Nato überdies eine jahrelange Täuschung vor. Hier lesen Sie eine Analyse zu Putins Rede.

Die prorussischen Separatistenführer in den beiden Regionen hatten Putin zuvor um Beistand im Kampf gegen die ukrainischen Regierungstruppen gebeten. Nach UN-Schätzungen gibt es in dem seit acht Jahren währenden Konflikt bisher mehr als 14.000 Tote.

Deutschland verurteilt russischen Schritt

Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte die Anerkennung der Separatisten-Regionen durch Russland als "eklatanten Bruch des Völkerrechts" und "schweren Schlag für alle diplomatischen Bemühungen zur friedlichen Beilegung und politischen Lösung des aktuellen Konflikts".

Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron telefonierten am Montagabend und waren sich einig, dass dieser Schritt Russlands nicht unbeantwortet bleiben werde. Alle drei erklärten sich einem Sprecher zufolge solidarisch mit der Ukraine. "Die Partner waren sich einig, nicht nachzulassen in ihrem Einsatz für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine." In der Nacht wurde eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats unter anderem von der USA und Großbritannien beantragt.

Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda erklärte: "Was wir heute Abend erlebt haben, mag für die demokratische Welt surreal erscheinen. Aber die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, wird uns für die nachfolgenden Generationen definieren". Das EU- und Nato-Mitglied Litauen fühlt sich ebenfalls von Russland bedroht.

Der Kreml hatte zuvor tagsüber Hoffnungen auf ein baldiges Treffen Putins mit Biden gedämpft. Die Außenminister Russlands und der USA wollen sich aber am Donnerstag in Genf treffen.

Russland sei sich im Klaren darüber, dass der Schritt angesichts der vom Westen angedrohten Sanktionen ernste Folgen haben werde, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew. Es gebe angesichts der Lage aber keine andere Möglichkeit, als die Gebiete anzuerkennen. Der Druck auf Russland werde beispiellos sein. Die Hoffnung sei, dass sich der Konflikt danach abkühle.