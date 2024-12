Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit dem Jahr 2024 endet auch das erste Viertel des 21. Jahrhunderts. Ein Jahrhundert, das mit viel Optimismus begann. Doch dann änderte sich alles.

Die Älteren unter uns erinnern sich noch gut an den spektakulären Jahreswechsel ins neue Jahrhundert, ach was, ins neue Jahrtausend: 31. Dezember 1999, die weltweit größte Silvesterparty der Geschichte, der Aufbruch in eine neue Ära. Eine Ära des Friedens, der Freiheit und des Fortschritts. Etwa zehn Jahre zuvor war der Warschauer Pakt zusammengebrochen, die Berliner Mauer war gefallen, Deutschland wieder vereinigt. Die osteuropäischen Länder drängten in die EU, die Armeen rüsteten ab, die Wirtschaft boomte. Ganz neue Firmen wie Yahoo, AOL und Lycos entwickelten ihre Geschäfte im noch jungen Internet.

Wissen Sie noch, welche "Probleme" damals die Schlagzeilen dominierten? Man machte sich einige Sorgen, ob die Computersysteme die Datumsumstellung auf das Jahr 2000 bewältigen könnten. Die Einführung des Euro-Bargelds war in Planung – würde der Abschied von der D-Mark reibungslos über die Bühne gehen? Und in der CDU war die Skepsis mit Händen zu greifen, ob es wirklich eine gute Idee war, diese junge Ostdeutsche namens Angela Merkel zur Nachfolgerin von Helmut Kohl an die Spitze der Partei zu wählen. Vergleichen Sie diese Nachrichtenlage mal mit der von heute.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt.

Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama hatte angesichts der weltpolitischen Umbrüche bereits das "Ende der Geschichte" ausgerufen: Die Marktwirtschaft hatte über die Planwirtschaft gesiegt, die Demokratie über den Kommunismus, Amerika über die Sowjetunion. Danach galt die Zukunft als eine sichere Sache.

Das goldene 21. Jahrhundert dauerte nicht einmal zwei Jahre. Als am 11. September 2001 islamistische Attentäter Passagierflugzeuge kaperten und in die Zwillingstürme des World Trade Center in New York steuerten, war es mit dem Ende der Geschichte schon wieder vorbei. Der Terror zog den Krieg gegen den Terror nach sich, der Krieg gegen den Terror provozierte weiteren Terror. Im Irak und in Afghanistan zeigte sich eine neue Realität: Mit all ihrer überlegenen Waffentechnologie konnten die USA und ihre Verbündeten Saddam Hussein aus dem Amt jagen und Osama bin Laden in seinem pakistanischen Anwesen töten. Aber Frieden, Freiheit und Demokratie konnten sie nicht bringen. Im Gegenteil, der Islamismus wuchs zu einem gefährlichen und unberechenbaren Feind westlicher Werte und des westlichen Lebensstils heran.

Einer ging die Revision der Geschichte an

Und dann stand plötzlich auch die alte Konfrontation zwischen Ost und West wieder auf der Tagesordnung der Politik. Nein, nicht plötzlich, sondern langsam, Schritt für Schritt, ging Wladimir Putin die Revision der Geschichte an. Im Jahr 2000 wurde er zum ersten Mal Präsident, und von Anfang an tat er alles, um die imperiale Tradition der Sowjetunion oder gar des alten Zarenreichs wiederzubeleben. Im Innern des Landes etablierte Putin eine scheindemokratische Oligarchie, nach außen mobilisierte er alte Feindbilder: Amerika, Europa, der Westen.

Polen, Ungarn und Tschechien waren gerade der Nato beigetreten; andere wie Bulgarien, Rumänien und die baltischen Staaten folgten 2004. Allesamt trauten sie Russland nicht über den Weg, aus leidvoller historischer Erfahrung. Putin fühlte sich durch diese Ausdehnung des westlichen Bündnisses nach Osten gedemütigt, verraten, angeblich bedroht. In Tschetschenien führte er fast zehn Jahre lang Krieg, um Russlands Einfluss in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu sichern. Fünf Tage lang führte er Krieg in Georgien, um seinen Machtanspruch im Kaukasus zu dokumentieren. Auch die Ukraine wollte er weder sich selbst noch dem Westen überlassen.

Fataler Fehler von Merkel und Sarkozy?