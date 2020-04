Newsblog zur Corona-Krise

Ärztepräsident erwartet massive Einschränkungen für Sommerurlaub

08.04.2020, 03:07 Uhr | dpa, AFP, rtr

Die Coronavirus-Krise könnte uns noch monatelang beschäftigen. Infektionskurven in Europa zeigen steil nach oben. Doch es gibt auch Länder, in denen es positiver aussieht. Eine Animation zu Neuinfektionen und Genesenen. (Quelle: t-online.de)

Der Höhepunkt der Corona-Krise liegt offenbar noch vor uns. Doch werden wir im Sommer schon wieder reisen können? Der Präsident der Bundesärztekammer hat dazu eine klare Meinung. Alle Infos im Newsblog.

Weltweit sind schon mehr als eine Million Menschen mit dem Coronavirus infiziert, Zehntausende sind gestorben. Die Staaten reagieren sehr unterschiedlich auf die Gefahr: Während in einigen europäischen Ländern bereits Lockerungen der rigorosen Maßnahmen im Kampf gegen Corona verkündet wurden, gibt es in Deutschland bislang offiziell keinen Zeitpunkt für den Beginn eines Exit-Plans.



Ärztepräsident erwartet massive Einschränkungen für den Sommerurlaub

Der Sommerurlaub wird nach Überzeugung von Ärztepräsident Klaus Reinhardt in Deutschland noch mit massiven Einschränkungen verbunden sein. "Ich glaube nicht, dass die Deutschen in diesem Sommer schon wieder Urlaubsreisen machen können", sagte der Präsident der Bundesärztekammer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Selbst bei schrittweiser Rückkehr in den Alltag werde die Pandemie das Land noch bis zum Sommer beschäftigen. "Darum glaube ich, dieser Sommer wird anders. Wir werden wohl nicht wie gewohnt ins Auto, in den Zug oder ins Flugzeug steigen und in die Ferien fahren."

Auch würden in Urlaubsländern wie Italien oder Spanien die Probleme noch nicht soweit gelöst haben, dass Tourismus wieder möglich sei. "Ich hoffe aber sehr, dass wir das in Teilen in den Herbstferien machen können – und erst recht im kommenden Jahr", fügte Reinhardt hinzu.

Spanien, Barcelona: Der Strand von Barcelona ist menschenleer. (Quelle: Jordi Boixareu/ZUMA Wire/dpa)



Fast 2.000 Corona-Tote in den USA binnen eines Tages



In den USA ist innerhalb von 24 Stunden die weltweite Rekordzahl von fast 2.000 Menschen an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Laut Zahlen der Johns-Hopkins-Universität vom Dienstagabend (Ortszeit) erlagen seit dem Vortag genau 1.939 Menschen in den Vereinigten Staaten der von dem neuartigen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Hier lesen Sie mehr.

Trump: Wusste nichts von Berater-Warnungen Ende Januar

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben nichts von frühen Warnungen eines ranghohen Beraters vor der Corona-Pandemie gewusst. "Ich habe das nicht gesehen", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. Er habe erst jetzt davon erfahren.

Ein ranghoher Berater des Präsidenten hatte Medienberichten zufolge bereits Ende Januar vor einer Coronavirus-Pandemie gewarnt, in deren Folge Hunderttausende Amerikaner ums Leben kommen könnten.

Laschet für Öffnung kleiner Läden als mögliche erste Lockerungs-Maßnahme

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) plädiert dafür, bei einer schrittweisen Lockerung der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie zunächst kleine Läden wieder zu öffnen. Es könne eine Option sein, zuerst die kleinen Läden zu öffnen, "in denen sich nicht viele Menschen gleichzeitig aufhalten", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In Bäckereien beispielsweise werde nach seinem Eindruck der Mindestabstand zwischen den Kunden fast überall eingehalten.

Auch für die Wiederöffnung der Gastronomie könne ein Kriterium sein, "wie gut der Schutz der Gäste und Mitarbeiter vor Ansteckung gewährleistet werden kann", sagte Laschet. Für die Wiedereröffnung von Kitas und Schulen wäre nach seinen Worten eine bundesweit einheitliche Regelung am besten.

Trump droht WHO mit Einfrieren von Beiträgen der USA

US-Präsident Donald Trump erhöht in der Coronavirus-Krise den Druck auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Trump drohte bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus, Gelder für die WHO einzufrieren. Hier lesen Sie mehr.

US-Präsident Donald Trump: Der Präsident will der WHO den Geldhahn zudrehen. (Quelle: Kevin Lamarque/Reuters)



Amtierender US-Marineminister tritt zurück

Im Konflikt um den Umgang mit dem Coronavirus-Ausbruch an Bord eines US-Flugzeugträgers ist der amtierende US-Marineminister Thomas Modly zurückgetreten. US-Verteidigungsminister Mark Esper schrieb am Dienstag auf Twitter, er habe das Rücktrittsgesuch von Modly im Einverständnis mit US-Präsident Donald Trump angenommen. Nachfolgen soll ihm der Untersekretär des Heeres, Jim McPherson. Hier lesen Sie mehr.

EU-Verhandlungen über Rettungspaket stocken

Bei den EU-Verhandlungen über ein milliardenschweres Corona-Krisenpaket für Staaten, Unternehmen und Arbeitnehmer hat sich in der Nacht zum Mittwoch kein schneller Durchbruch abgezeichnet. Die ursprünglich für den Abend vorgesehene Pressekonferenz wurde auf 10.00 Uhr am Mittwoch verschoben. Aus Verhandlungskreisen hieß es, die Arbeiten an einem Kompromiss würden fortgesetzt, doch werde dies Zeit in Anspruch nehmen. Hier lesen Sie mehr zu den Verhandlungen.

A marathon #Eurogroup meeting possibly lasting until tomorrow morning to agree a four pronged robust European wide emergency financial plan, to support European workers and companies during the #COVID19 crises and more importantly to pave a way towards a sustainable recovery.

Corona-Krise: Twitter-Chef Dorsey stiftet Milliarden-Aktienpaket

Twitter-Chef Jack Dorsey will Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar (925 Mio Euro) stiften – unter anderem für den Kampf gegen die Coronavirus-Krise. Der 43-Jährige kündigte am Dienstag (Ortszeit) per Tweet an, 28 Prozent seines Privatvermögens in einen entsprechenden Fonds zu stecken. Bei den Mitteln handelt es sich um Anteile an dem von Dorsey gegründeten und als Vorstandschef geführten Bezahldienst Square. Die Initiative solle sich zunächst auf die Bewältigung der Corona-Pandemie konzentrieren. Danach werde sich der Fokus des Fonds auf "Gesundheit und Bildung von Mädchen" und ein bedingungsloses Grundeinkommen verlagern, so Dorsey weiter.

Mehr als 80.000 Coronavirus-Tote weltweit

Weltweit sind US-Experten zufolge bereits mehr als 80.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 stieg weltweit auf rund 1,4 Millionen, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervorging. In Italien starben demnach mehr als 17.000 Corona-Infizierte, in Spanien rund 13.900, in den USA mehr als 12.000 und in Frankreich mehr als 10.000.

Unter den am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Ländern registrierte die Universität den höchsten Anteil an Corona-Toten relativ zur Bevölkerungszahl bislang in Spanien und Italien. In beiden Ländern starben etwa 27 Menschen pro 100.000 Einwohner an dem Virus. In Deutschland waren es dagegen rund 2,2 Todesfälle pro 100.000 Einwohner, in China rund 0,2.

Acht Millionen Schutzmasken aus China in München eingetroffen

Ein Frachtflugzeug der Lufthansa hat acht Millionen Schutzmasken aus China nach Deutschland gebracht. Die Boeing 777F landete am Dienstagnachmittag in München, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Die Maschine war demnach am Montag in Shanghai gestartet und nach einem Zwischenstopp in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul weiter nach München geflogen. Die Masken waren in 4000 Kartons verpackt. Die Ladung hatte ein Gesamtgewicht von 26 Tonnen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr nahmen das Flugzeug am Münchner Flughafen im Empfang. Wegen der Coronavirus-Pandemie bestehen derzeit massive Engpässe bei medizinischer Schutzkleidung.

Verkündung der Pulitzer-Preisträger verschoben

Die Verkündung der diesjährigen Gewinner der renommierten Pulitzer-Preise ist wegen der Corona-Krise verschoben worden. Die Gewinner sollen nun nicht wie ursprünglich geplant am 20. April, sondern am 4. Mai per Online-Livestream bekannt gegeben werden, teilten die Veranstalter am Dienstag in New York mit.

"Im Aufsichtsrat der Pulitzer-Preise sitzen viele hochrangige Journalisten, die gerade an der vordersten Front dabei sind, die Öffentlichkeit über die sich schnell entwickelnde Corona-Pandemie zu informieren", sagte Chefin Dana Canedy. Dank der Verschiebung hätten diese nun mehr Zeit, die Finalisten für den Preis zu beurteilen. Die Verleihung der Auszeichnungen, die normalerweise bei einer festlichen Veranstaltung an der Columbia-Universität im Mai stattfindet, soll auf den Herbst verschoben werden.

Frankreich ist viertes Land mit mehr als 10.000 Toten

Als viertes Land hat Frankreich die Zahl von 10.000 Toten überschritten. Einschließlich unvollständiger Daten aus den Altersheimen stieg die Zahl um 16 Prozent auf 10.328, wie der Leiter der Gesundheitsbehörden, Jerome Salomon, erklärte. Am Montag sei ein Anstieg von zehn und am Sonntag von sieben Prozent verzeichnet worden. Die Gesamtzahl der bekannten Infektionen liegt demnach bei 109.069. Auch in Italien, Spanien und den USA gibt es mehr als 10.000 Tote.

Deutsche EU-Präsidentschaft muss laut Botschafter Clauß neu geplant werden

Die Corona-Krise wirft die bisherige Planung für die bevorstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft nach Einschätzung des deutschen EU-Botschafters in Brüssel, Michael Clauß, über den Haufen. "Die ersten Erfahrungen mit der neuen Realität zeigen: Unsere Präsidentschaft wird nicht mehr in der geplanten Art und Weise stattfinden können", heißt es in einem vertraulich eingestuften Bericht des Top-Diplomaten an das Kanzleramt und die Bundesministerien, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den zuerst der "Spiegel" berichtete.

Dies betreffe die inhaltliche Vorbereitung, die Arbeitsweise wie auch die Planung von Veranstaltungen. "In den Mittelpunkt rücken fortan die Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen, Krisenmanagement, Exit und Wiederaufbau - womöglich die Aufrechterhaltung der EU-Integration an sich", schreibt Clauß. "Hieran wird der Erfolg unserer Präsidentschaft gemessen werden."

Über 4.000 nachweislich Corona-Infizierte in Berlin: 32 Tote

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf mehr als 4.000 gestiegen. Derzeit gebe es in der Hauptstadt 4038 nachgewiesene Infektionen mit dem neuartigen Virus, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstagnachmittag mit. Das sind 176 Fälle mehr als am Vortag. 32 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patientinnen sind bislang gestorben. Tags zuvor waren es noch 28.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden derzeit 505 Erkrankte, davon werden 118 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Betroffenen sind häuslich isoliert. Mehr als 200 der nachweislich Infizierten sind männlich.

Brandenburg will Schulen stärker bei digitalem Unterricht unterstützen

Das Bildungsministerium in Brandenburg will Schulen wegen der Corona-Pandemie beim digitalen Unterricht stärker unterstützen. Ihnen soll bei Bedarf die Schul-Cloud Brandenburg zu Verfügung gestellt werden, wie das Ministerium mitteilte. "Der Einsatz von digitalen Bildungslösungen hat angesichts der aktuellen Situation an den Schulen enorm an Bedeutung gewonnen", sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in einer Pressemitteilung.

Schwerkranke Corona-Patienten dürfen nicht zugelassenes Mittel testen

Besonders schwer erkrankte Corona-Patienten dürfen künftig mit dem noch nicht zugelassenen Wirkstoff Remdesivir behandelt werden, wenn alle anderen Mittel versagt haben. Das hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn genehmigt, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Der Wirkstoff wurde von einem US-Pharmaunternehmen ursprünglich gegen Ebola-Infektionen entwickelt. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte vergangenen Freitag festgestellt, dass es erste Anzeichen für eine Wirksamkeit auch gegen das Coronavirus gebe und einen Einsatz des Mittel für Schwerkranke ohne Behandlungsalternative empfohlen. Dem folgte die deutsche Behörde.

Aktuell ließen sich zu einer Wirksamkeit aber keine Aussagen machen, betonte ein Sprecher der deutschen Arzneimittelbehörde. Es gebe nur Anzeichen. "Die Ergebnisse laufender klinischer Prüfungen bleiben abzuwarten." Der sofortige Einsatz als nicht zugelassener Wirkstoff an Patienten sei streng reglementiert. In Frage kämen nur Patientengruppen, für die es sonst keine Therapiealternative mehr gebe.

Höchste Zahl von Coronavirus-Toten in New York an einem Tag

Im US-Bundesstaat New York sind binnen 24 Stunden 731 Menschen am Coronavirus gestorben und damit mehr als an jedem Tag zuvor. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer in New York auf 5.489, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag bekanntgab. Zuvor hatte die höchste Zahl der Todesopfer an einem Tag bei 630 gelegen. In dem Bundesstaat mit der gleichnamigen Millionenmetropole wurden bereits mehr als 138.000 Infektionen bestätigt.

Söder: "Natürlich wird es am Ende eine Form von Maskenverpflichtung geben"

Auch der bayrische Ministerpräsident hat sich in einer Pressekonferenz zur aktuellen Krisenlage geäußert. Es brauche Perspektiven, wie es weitergehen soll, andererseits müsse auch klar sein, dass "Menschenleben vor Shoppingtouren“ gingen. Deswegen könnten die Beschränkungen nur mit drei Schritten angepasst werden: Auf Grundlage der aktuellen Situation müsse immer wieder neu bewertet werden, bei eventuellen Lockerungen von Maßnahmen müsse, im Zweifel auch durch neue Bestimmungen, der Schutz der Menschen trotzdem gewährleistet werden, und die Nachverfolgung von Infizierten müsse sichergestellt werden. Söder stellte eine Maskenpflicht in Aussicht, wenn die Ausgangsbeschränkungen gelockert würden – "Natürlich wird es am Ende eine Form von Maskenverpflichtung geben".

Außerdem will das Bundesland das Gesundheitssystem weiter stärken und die Testkapazitäten weiter ausgebauen, so Söder. Auch die bayerischen Wirtschaftshilfen sollen noch einmal verstärkt werden. Der Ministerpräsident richtete ein Appell an die Bevölkerung und rief zu weiterer Geduld auf: "Geduld rettet Leben, Ungeduld gefährdet Leben".

Laschet will Fahrplan für Wiedereinstieg ins öffentliche Leben

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Bevölkerung in der Corona-Krise auf eine stufenweise Rückkehr in die Normalität vorbereitet. Am Mittwoch tage der Expertenrat, und es würden erste Zwischenergebnisse erwartet, sagte Laschet nach einer Sitzung des Landeskabinetts.

"Nach meiner Auffassung brauchen wir flexible Antworten", sagte er. Derzeit werde der Schutz der Bevölkerung durch das massive Herunterfahren des gesamten öffentlichen Lebens erreicht. Künftig werde man in Landkreisen mit einer hohen Infektionsquote wohl anders reagieren müssen als in Regionen mit weniger Infizierten. "Die Menschen müssen einen Plan erkennen", sagte Laschet. "Wir brauchen einen Fahrplan in eine wachsame, verantwortungsvolle Normalität."

USA: Über 1.300 Tote an einem Tag

In den USA sind an einem Tag 1.343 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das ging am Dienstag aus den Daten der amerikanischen Universität Johns Hopkins für den Montag hervor. Am Sonntag waren es noch rund 1.200 Tote gewesen. Insgesamt sind demnach in den USA bislang rund 11.000 Menschen infolge einer Infektion mit der von dem Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 lag am Dienstagmorgen (Ortszeit) der Johns Hopkins University zufolge bei rund 370.000. Die USA, ein Land mit 330 Millionen Einwohnern, haben damit die höchste Infektionszahl aller Länder. Die Fallzahlen lassen sich wegen der unterschiedlichen Testquote und erwarteten hohen Dunkelziffer jedoch nur begrenzt vergleichen.

Krankenhausmitarbeiter fordern Schutzausrüstung

Ärzte, Kranken- und OP-Schwestern sowie weitere Beschäftigte aus mehr als 20 Krankenhäusern in Brandenburg haben in der Corona-Krise energisch die Unterstützung der Landesregierung gefordert. "Das Land Brandenburg muss einen Weg finden, Masken, Schutzkittel, Schutzbrillen, Handschuhe und Desinfektionsmittel zu produzieren - sofort!!", heißt es in einem offenen Brief, der am Dienstag an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gegangen ist.

Außerdem forderten die Beschäftigten mehr Personal für alle an der Krankenversorgung beteiligten Bereiche "durch schnelle und unbürokratische Einstellungen". Es müsse eine feste Zuordnung von Reinigungspersonal auf den Stationen geben sowie extra Personal für die Außenbereiche, heißt es in dem Schreiben, dass von über 30 Beschäftigten unterzeichnet worden ist - darunter Ärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger, Krankenschwestern und OP-Fachkräfte. "Quarantäne muss auch für Krankenhausbeschäftigte gelten". In anderen Ländern zeige sich, dass über Beschäftigte im Krankenhaus und anderen Einrichtungen das Virus verbreitet werde. Das dürfe nicht sein.

Spahn: Ostertage für Exit-Entscheidung entscheidend

Nach der Sitzung der Landesregierung von Baden-Württemberg, an der auch der Bundesgesundheitsminister teilnahm, haben Winfried Kretschmann und Jens Spahn sich in einer Pressekonferenz geäußert. Kretschmann betonte, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus Wirkung gezeigt hätten: „Aber Entwarnung kann noch nicht gegeben werden“. Er könne noch nicht sagen, wann die Beschränkungen wieder gelockert werden könnten. „Bis dahin kann ich Sie nur um eiserne Geduld bitten“, so der Ministerpräsident.

Ähnlich äußerte sich Bundesgesundheitsminister Spahn: „Diese Krise ist kein Sprint, sondern ein Marathon“. Nach wie vor stünde man erst am Anfang der Pandemie, man dürfe sich angesichts sinkender Zahlen bei den Neuinfektionen nicht in falscher Sicherheit wiegen. Nach Ostern würden die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundesregierung zusammenkommen, um über schrittweise Lockerungen der Maßnahmen zu beraten. Für die Entscheidung sei nun entscheidend, wie sich die Lage über die Ostertage entwickeln wird. "Umso konsequenter wir jetzt sind, auch über Ostern, desto eher können wir über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nachdenken."

Ministerpräsident von Schleswig-Holstein geht von Maßnahmen-Lockerung nach Ostern aus

Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, rechnet damit, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland nach Ostern gelockert werden. Das sagte er in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". "Wir beginnen also demnächst eine Phase, wo wir aller Voraussicht nach gewisse gesellschaftliche Dinge wieder ermöglichen". Inzwischen sei das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Beschränkungen in der Gesellschaft gewachsen. Deswegen könne man Regelungen dort lockern, wo es möglich sei, entsprechende Abstandsregelungen einzuhalten.

Als Stichtag nannte Günther den 14. April – dann treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Kurz danach stehen in Schleswig-Holstein die Abiturprüfungen an: "Wir müssen den Menschen eine klare Perspektive zeigen".

EU-Parlament in Straßburg wird Corona-Testzentrum

In den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments in Straßburg werden ein Testzentrum für das neuartige Coronavirus und eine Beratungsstelle für Patienten eingerichtet. Das Parlament arbeite dafür mit den französischen Behörden zusammen, erklärte Parlamentspräsident David Sassoli auf Twitter. "Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten bei unserer Gastgeberstadt und ihren Bürgern sein."

Das Europaparlament in Straßburg: Statt Parlamentssitzungen sollen hier nun Corona-Tests durchgeführt werden (Archivbild). (Quelle: Winfried Rothermel/imago images)

Bereits vergangene Woche hatte Sassoli angekündigt, den belgischen Behörden die medizinische Abteilung des Parlaments in Brüssel sowie hundert Fahrzeuge der Parlaments-Flotte zur Verfügung zu stellen. Er sei zudem "bereit, das Gleiche für unsere Standorte in Luxemburg und Straßburg zu tun, sollte dies nötig sein".

Wegen der Corona-Pandemie hat das Parlament seinen Betrieb deutlich reduziert und weitgehend auf Videokonferenzen und Heimarbeit umgestellt. Die Plenarsitzungen in Straßburg wurden für die nächsten Monate abgesagt. Stattdessen sollen sie in begrenztem Umfang in Brüssel abgehalten werden. Der Osten Frankreichs ist besonders stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen.

Wieder mehr Tote binnen 24 Stunden in Spanien

In Spanien sind erstmals seit fünf Tagen wieder mehr Menschen binnen 24 Stunden infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben. 743 weitere Patienten seien der Lungenkrankheit erlegen, teilt das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt starben damit 13.798 Menschen. Am Montag war noch ein Anstieg um 637 gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg von 135.032 auf 140.510.

Ethikrat: "Nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken"

Der Deutsche Ethikrat hat die Debatte über eine Lockerung der massiven Beschränkungen im öffentlichen Leben im Zuge der Corona-Krise begrüßt. "Es ist zu früh, Öffnungen jetzt vorzunehmen. Aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken", sagte der Vorsitzende des beratenden Gremiums, der Theologe Peter Dabrock, am Dienstag in Berlin. "Alles andere wäre ein obrigkeitsstaatliches Denken, das bei uns nicht verfangen sollte und mit dem man das so notwendige Vertrauen der Bevölkerung nicht stärken würde."

Es stimme auch nicht, dass man den Menschen damit falsche Hoffnungen mache. "Hoffnungsbilder brauchen Menschen genau dann, wenn sie in einer katastrophalen Situation wie der jetzigen sind. Das motiviert zum Durchhalten", sagte Dabrock. Der Ethikrat warnte, zu häufig werde die Debatte über Öffnungsperspektiven vor allem über den Zeitaspekt geführt. Sachliche und soziale Kriterien würden hinten angestellt.

Nötige Maßnahmen, um die Zahl schwerer Fälle unterhalb der intensivmedizinischen Kapazitätsgrenzen zu halten, müssten – je länger je mehr – mit den schweren gesellschaftlichen, sozialen und psychischen Folgen des Lockdowns abgeglichen werden.

Robert Koch-Institut informiert zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland

Für Entspannung zu früh: Hier spricht der RKI-Chef über die aktuelle Lage und auch über eine positive Entwicklung. (Quelle: t-online.de)

In einer Robert Koch-Institut (RKI) hat in einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation in Deutschland informiert. Die neu bekannt gewordenen Fallzahlen der Corona-Infizierten gingen zurück, gleichzeitig steigen jedoch die Todeszahlen auf inzwischen 1.607, das sind 173 Todesfälle mehr als am Vortag. Dies sei vor allem damit zu erklären, dass es vermehrt zu Ausbrüchen in Krankenhäusern und Pflegeheimen kommt. Hier seien die bekannten Risikogruppen dem Virus nun stärker ausgesetzt, so der Präsident des RKI Prof. Lothar Wieler. Die wichtigsten Erkenntnisse der Pressekonferenz finden Sie hier.

Zudem hat das RKI eine neue App vorgestellt, die ab heute verfügbar ist. Ab heute gibt es vom Robert Koch-Institut eine neue App. Über die "Corona-Datenspende"-App können Benutzer von Smartwatches oder Fitnessarmbändern ihre Daten an das Institut freigeben. Durch die übermittelten Vitalwerte können eventuelle Covid-19-Symptome von den Wissenschaftlern besser untersucht werden. Auch die Verbreitung der Infektionen mit dem Coronavirus kann so besser erfasst werden.

Frankreich startet flächendeckende Tests in Altenheimen

Frankreich will die Bewohner von Altenheimen flächendeckend auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Gesundheitsminister Olivier Véran kündigte umfassende Tests ab diesem Dienstag an. Grund ist die hohe Todesrate: In französischen Altenheimen und Pflegeeinrichtungen starben nach offiziellen Angaben schon mehr als 2.400 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Das ist knapp ein Viertel der insgesamt 8.911 Toten im Land.

Gesundheitsminister Véran sagte, alle Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen sollten "ab dem Auftreten des ersten bestätigten Falls" von Covid-19 in ihrer Einrichtung getestet werden. Damit könnten Kranke isoliert und eine Ansteckung weiterer Bewohner verhindert werden.

Friedrich Merz über die Arbeit der Bundesregierung in der Krise

Friedrich Merz, früherer Unionsfraktionschef und heute Kandidat für den CDU-Vorsitz, äußerte sich gegenüber dem Fernsehsender RTL zufrieden dem Krisenmanagement der Regierung: "Ich finde, dass die Bundesregierung in ihrer ganzen Breite die Arbeit im Augenblick wirklich gut macht. Als Staatsbürger dieses Landes kann man trotz der Krise gut schlafen."

Weiter sagte er dem Kabinett seine Unterstützung zu: "Es gab ja eine sehr schwierige Phase vor der Krise. Es gab sehr schlechte Wahlergebnisse. Aber das ist jetzt vorbei, in der Krise muss die Bevölkerung hinter der Regierung stehen. Und das gilt für mich auch."

Bezüglich seiner eigenen Corona-Erkrankung sagte Merz: "Ich bin jetzt seit gut einer Woche wieder gesund. Ich hab das Gefühl, ich hab's hinter mir". Den Verlauf der Erkrankung beschrieb er als "leichte bis mittelschwere Grippe" mit Symptomen, "die ich bis dahin so nicht kannte". Zum Schluss habe ihn noch "ein lästiger Schnupfen" geplagt. Merz hatte Mitte Merz bekannt gegeben, dass er positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sei.

Ausgangsperre im ersten deutschen Quarantäne-Orte werden gelockert

Drei Wochen nach dem Verhängen der bundesweit ersten weitreichenden Corona-Ausgangssperre im oberpfälzischen Mitterteich sind die Vorschriften vorzeitig gelockert worden. Seit diesem Dienstag gelten in der Kleinstadt nun dieselben Ausgangsbeschränkungen wie in ganz Bayern. Das Infektionsgeschehen im Stadtgebiet Mitterteich weise keine signifikanten Unterschiede zum restlichen Landkreis Tirschenreuth mehr auf, hatte der Landkreis am Montag nach einer Sitzung des Krisenstabes Katastrophenschutz mitgeteilt. Der Erste Bürgermeister Roland Grillmeier habe die Entscheidung begrüßt.

Die strengeren Regeln sollten ursprünglich bis einschließlich diesen Donnerstag gelten. Die 6.500-Einwohner-Stadt galt deutschlandweit als einer der Corona-Hotspots. Mitte März war die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten und der dadurch erkrankten Menschen plötzlich besonders gestiegen. Als eine wesentliche Ursache wurde ein Starkbierfest vermutet.

Gräber im Park? Tweet sorgt in New York für Aufsehen

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Stadtrats von New York, Mark Levine, löste am Montag (Ortszeit) einen Sturm der Empörung mit einem Tweet aus. Levine schrieb bei Twitter, die Leichenhäuser und Friedhöfe der Stadt seien mit einer Situation wie bei einem "anhaltenden 11. September" konfrontiert. Falls nötig, würde man "mit "vorübergehenden Bestattungen" beginnen. Dies werde wahrscheinlich durch die Nutzung eines New Yorker Parks geschehen, schrieb Levine.

Viele New Yorker zeigten sich daraufhin schockiert über die möglichen Pläne der Millionenmetropole. Angesprochen auf diese sagte Gouverneur Cuomo bei einer Pressekonferenz jedoch, er habe noch nie davon gehört, dass Menschen in Parks beerdigt werden sollen.

I have spoken to many folks in City gov't today, and received unequivocal assurance that there will be *no* burials in NYC Parks. All have stated clearly that if temporary interment should be needed it will be done on Hart Island.

Levine korrigierte seine Aussage daraufhin mit einer Reihe von Tweets, um zu erklären, dass es sich um einen Notfallplan gehandelt habe. Der sei nicht nötig, würde die Sterberate in der Stadt weiter sinken. Nur wenige Stunden später gab er dann eine weitere Erklärung ab: Die Behörden hätten ihm eine Zusicherung gegeben, dass keine Bestattungen in Parks stattfinden würden.

Um das Lesen zu erleichtern und die Ladezeiten zu verringern, beginnt die Redaktion den Newsblog an dieser Stelle neu. Die bisherigen Entwicklungen in der Corona-Krise können Sie hier nachlesen.—