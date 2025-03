Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Ukraine hat weitere F-16 erhalten

Von t-online Aktualisiert am 20.03.2025 - 02:45 Uhr

Ein F16-Kampfflugzeug startet (Archivbild).

Russland hat den Großbrand nach einem Drohnenangriff auf ein Öldepot noch nicht unter Kontrolle. Die Ukraine hat Kampfjets erhalten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukraine hat weitere F-16 erhalten

Bei der Video-Pressekonferenz sagte Selenskyj zudem, sein Land habe "mehrere" weitere F-16-Kampfflugzeuge erhalten. "Mehrere F-16 sind in die Ukraine geflogen. Ich sage Ihnen nicht, wie viele", fügte er hinzu. Selenskyj machte auch keine Angaben dazu, von welchem Land die Kampfflugzeuge geliefert wurden. Die Ukraine hatte 2024 die ersten F-16 erhalten.

Russland: Großbrand nach Drohnenangriff auf Öldepot noch nicht gelöscht

Die Behörden in der südrussischen Oblast Krasnodar melden, dass der Brand in einem Öldepot immer noch nicht gelöscht ist und weitere Feuerwehrleute zum Einsatzort beordert werden. "Spezialisten bekämpfen weiterhin das Feuer auf einer Fläche von 4.250 Quadratmetern", hieß es am späten Mittwochabend in einer Erklärung auf der Nachrichten-App Telegram. Das Feuer konzentrierte sich auf brennende Erdölprodukte rund um einen Tank und Absperrventile. Insgesamt 406 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Die Verwaltung der Oblast teilte mit, dass 30 Mitarbeiter aus dem Depot evakuiert und der Betrieb eingestellt worden sei.

Selenskyj telefoniert mit Trump

In einem Telefonat mit US-Präsident Trump ist der ukrainische Präsident Selenskyj nach eigenen Worten nicht zu Zugeständnissen gegenüber Russland gedrängt worden. "Heute habe ich keinen Druck verspürt", sagte er am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz. Lesen Sie hier mehr über das Gespräch der Präsidenten.

Trump: US-Firmen sollen ukrainische Atomkraftwerke betreiben

Am Mittwoch hat US-Präsident Donald Trump mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Im Gesprächsverlauf machte Trump das Angebot, die ukrainischen Atomkraftwerke könnten in Zukunft von US-Firmen betrieben werden - der US-Präsident erklärte, so könnte die wichtige Infrastruktur besser geschützt werden. Worum es sonst in dem Gespräch ging, lesen Sie hier.

Laut Insider: Kukies bewilligt zusätzliche Ukraine-Militärhilfe

Die Bundesregierung will zusätzliche Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von etwa drei Milliarden Euro freigeben. Darüber informierte Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) am Mittwoch den Haushaltsausschuss des Bundestags vorbehaltlich der Zustimmung des Gremiums, wie die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider erfuhr. Mehr dazu hier.

Selenskyj reagiert auf Telefonat zwischen Trump und Putin: "Speisekarte"

Die Folgen der zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin erzielten Vereinbarung im Ukraine-Krieg sind ungewiss. Aus Washington, Moskau und Kiew gab es unterschiedliche Interpretationen zum Inhalt der Abmachung und ihren Erfolgsaussichten. Sicher ist nur, dass es nicht zu der von Trump angestrebten Einigung auf eine 30-tägige, vollständige Waffenruhe kam – und in der Ukraine auch in der Nacht zu Mittwoch wieder Luftalarm herrschte.

Eigentlich sollen Russland und die Ukraine gemäß dem von Washington und Moskau verkündeten Deal einen Monat lang keine Energieanlagen im gegnerischen Land mehr beschießen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte dazu, sein Land unterstütze die Idee, brauche aber noch Informationen, worauf genau sich Trump und Putin geeinigt hätten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wann kommen westliche Unternehmen nach Russland zurück?

Es dauerte nicht lange, bis zahlreiche westliche Unternehmen nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einen Schlussstrich zogen. Sie kehrten Russland den Rücken und nahmen teils große Verluste in Kauf. Vielerorts übernahmen russische Unternehmer die bestehenden Fabriken, Filialen und Infrastrukturen, um die abgewanderten Firmen zu ersetzen.