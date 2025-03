Newsblog zum Ukraine-Krieg Rutte warnt Putin vor Angriff auf Polen

Nato-Generalsekretär Rutte will sich mit den Bündnispartnern abstimmen.

In Polen findet Nato-Generalsekretär Rutte deutliche Worte. Moskau und Kiew stimmen einer teilweisen Waffenruhe zu. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Rutte warnt Putin vor Angriff auf Polen

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat Kremlchef Wladimir Putin bei einem Besuch in Warschau vor einem Angriff auf Polen gewarnt. Wer meint, er könne mit einem Angriff auf Polen oder ein anderes Nato-Land davonkommen, täusche sich und werde "die volle Härte dieser entschlossenen Allianz zu spüren bekommen", sagte Rutte am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt mit Polens Regierungschef Donald Tusk.

"Unsere Reaktion wird verheerend sein", fügte der Nato-Chef hinzu. Dies müsse Putin und "jedem anderen, der uns angreifen will, klar sein". "Russland ist und bleibt die größte und schlimmste Bedrohung für unsere Allianz", sagte Rutte. Moskau sei dabei, seine Wirtschaft auf eine "Kriegswirtschaft" umzustellen, was einen enormen Einfluss auf die Fähigkeiten der russischen Armee haben werde.

Rutte begrüßte in diesem Zusammenhang die angestrebte Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Europa und in Kanada. Er stimme jedoch mit US-Präsident Donald Trump überein, dass die Nato-Länder noch mehr in ihre Sicherheit investieren müssten. Die Partnerschaft mit den USA bleibe "der Eckpfeiler unserer Allianz und das wird sich nicht ändern", sagte der Niederländer weiter.

Selenskyj: "Wollte Trump zeigen, wofür ich stehe"

In einem Interview mit dem britischen Magazin "Times" hat der ukrainische Präsident Einblicke in die Situation gegeben, die zum Eklat im Weißen Haus führte. Er beschreibt darin, wieso das Gespräch mit Trump und seinem Vize J. D. Vance mutmaßlich außer Kontrolle geraten konnte. Lesen Sie hier.

Tass: Neuer russischer Botschafter ab Mittwoch in Washington

Der neue russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Alexander Darchiew, reist am Mittwoch nach Washington. Dies berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf ungenannte diplomatische Quellen. Der russische Präsident Wladimir Putin ernannte Darchiew, einen altgedienten Diplomaten, der in der Vergangenheit für öffentliche Anprangerungen des Westens bekannt war, am 6. März zum Botschafter in den USA.

Zerstörungen nach russischen Drohnen-Angriffen auf Krywyj Rih

Ein Massenangriff russischer Drohnen hat in der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih "große Zerstörung" angerichtet, wie der Leiter der Militärverwaltung der Stadt sagt. "Alle sind am Leben, Gott sei Dank. Ein wahres Wunder. Große Zerstörung", schreibt Oleksandr Vilkul auf Telegram. Vilkul hatte zuvor von mindestens 15 Explosionen in der Stadt berichtet. Krywyj Rih ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und wurde in dem seit mehr als drei Jahren andauernden Krieg gegen Russland wiederholt Ziel von Angriffen.

Lawrow: Schwarzmeerabkommen soll Profite für Moskau ermöglichen

Nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow soll das Schwarzmeerabkommen Moskau die Profite aus Getreide- und Düngemittelmärkten zurückbringen und für die weltweite Lebensmittelsicherheit sorgen. "Wir wollen, dass der Getreide- und Düngemittelmarkt vorhersehbar ist und niemand versucht, uns von diesen Märkten 'fernzuhalten'", sagte Lawrow dem russischen Staatsfernsehen Channel One. Russland wolle einen fairen Wettbewerb und legitime Gewinne erzielen. Zudem sei Moskau um die Ernährungssicherheit in Afrika und anderen Ländern des globalen Südens besorgt, so Lawrow. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine und Russland stimmen Waffenruhe im Schwarzen Meer zu

Die USA haben Waffenruhe-Abkommen mit der Ukraine und Russland abgeschlossen. Ziel ist, die Schifffahrt zu sichern und Angriffe auf Energieanlagen zu verhindern. Mehr dazu lesen Sie hier.

