"In kommenden Tagen": London und Paris schicken Armeechefs in Ukraine

Selenskyj: Europa muss Verteidigungsfähigkeit beweisen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Europa aufgefordert, seine Verteidigungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. "Europa kann sich selbst verteidigen. Wir müssen es beweisen", erklärte er am Donnerstag in Onlinenetzwerken. Er teilte dazu ein Foto, das ihn zusammen mit europäischen Staats- und Regierungschefs zeigt.

Estland entzieht Russen und Belarussen das Wahlrecht

Estland hat Staatsbürgern von bestimmten Drittstaaten, die in dem baltischen EU- und Nato-Land leben, das Wahlrecht bei den Kommunalwahlen entzogen. Das Parlament in Tallinn stimmte am Mittwoch für eine entsprechende Verfassungsänderung, die besonders auf die im Land lebenden russischen und belarussischen Staatsbürger abzielt. Die Regelung, die von der estnischen Regierung als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beschlossen wurde, muss nun noch von Staatspräsident Alar Karis formal gebilligt werden. Die nächste Kommunalwahl in Estland findet am 19. Oktober statt.