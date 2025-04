Deutsche Waffen versagen in der Ukraine? Pistorius äußert sich

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich überrascht zu Medienberichten über Probleme mit deutschen Waffen in der Ukraine gezeigt. "Die Berichte habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen", sagte Pistorius am Rande des Treffens der Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag in Brüssel. Er sei in "regelmäßigem Austausch mit unseren ukrainischen Partnern und Meldungen wie diese oder Beschwerden über unser Material sind mir nicht bekannt geworden". Mehr dazu lesen Sie hier.

Video soll Erschießung ukrainischer Gefangener zeigen

Die Führung in Kiew wirft den russischen Besatzern weitere Kriegsverbrechen vor – vom anhaltenden Beschuss von Städten mit vielen zivilen Opfern bis zur Erschießung von Kriegsgefangenen. Letzteres sei auf einem von einer Drohne aufgenommenen Video dokumentiert, schrieb der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez bei Telegram. Die Aufnahmen zeigen, wie vier Soldaten mit erhobenen Händen aus einem zerstörten Haus kommen und sich auf Befehl ihrer Gegner ins Gras legen. Anschließend schießen diese den am Boden liegenden Männern erst in den Rücken und dann in den Kopf.

"Nach vorläufigen Informationen geschah dies am 13. März in der Nähe des Dorfes Pjatychatky", schrieb Lubinez. Er werde die Straftat dem Internationalen Roten Kreuz und den Vereinten Nationen melden. Solche Hinrichtungen seien kein Einzelfall, sondern systematische Politik der Russischen Föderation, die auf höchster Ebene gefördert werde, so Lubinez. Mehrere unabhängige Experten haben das Video als authentisch eingestuft.

Nachwuchs-General nutzt russische Schwäche aus

Er gilt als Hoffnungsträger in der ukrainischen Armee. Nun soll sich das Talent von General Mychajlo Drapatyj auszahlen: an der Front ist er offenbar mit einer neuen Taktik erfolgreich. Lesen Sie hier mehr über den Chef der ukrainischen Truppen in den russisch besetzten Gebieten.

US-Botschafterin in der Ukraine gibt Job auf

In der US-Botschaft in Kiew steht ein Wechsel an der Spitze an. Botschafterin Bridget Brink gibt ihren Job dort auf. Lesen Sie hier mehr über den Rücktritt.

Bericht: Großbritannien will Truppen für fünf Jahre in die Ukraine entsenden

Großbritannien erwägt einem Medienbericht zufolge die Entsendung von friedenserhaltenden Truppen in die Ukraine für fünf Jahre. Wie der "Telegraph" am Freitag unter Berufung auf Insider schrieb, ist dies eine von mehreren Optionen, die auf dem Tisch liegen. Eine Truppe unter europäischer Führung könne Russland davon abhalten, seine Vereinbarungen zu verletzen, und den Ukrainern eine dringend benötigte Atempause verschaffen, so der Bericht weiter.