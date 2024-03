Die Ampelregierung will die Rente reformieren. Die Kritik der Arbeitgeber an diesem Vorhaben aber ist groß – vor allem mit Blick auf die steigenden Rentenbeiträge.

In einer Stellungnahme, die die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) am Mittwoch an die Regierung schickt, kritisiert der Dachverband das Rentenpaket als "teuerstes Sozialgesetz dieses Jahrhunderts", das die Beitragsbelastung "weiter nach oben katapultieren" dürfte.