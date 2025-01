Was bei den Bahn-Tarifverhandlungen diesmal anders ist

Aktualisiert am 28.01.2025 - 04:30 Uhr

Aktualisiert am 28.01.2025 - 04:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

7,6 Prozent mehr Geld fordert die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft von der Deutschen Bahn. Der Konzern ist allerdings in einer tiefen Krise. Stehen die ZĂŒge in Deutschland bald wieder still?