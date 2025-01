Studie: China hat Einfluss auf Häfen Südostasiens

Mittel- bis langfristig könne die Annahme täuschen, dass über Investitionen in Südostasien eine höhere Unabhängigkeit von China erreicht werde, sagte André Wortmann, der Leiter des maritimen Kompetenzzentrums von PwC Deutschland in Hamburg .

Großer Einfluss Chinas in Myanmar und Brunei

Der Studie zufolge gewinnt China über Direktinvestitionen, Fusionen und Übernahmen an strategischem Einfluss in Südostasien. Unter anderem stehe das Vorhaben zum Bau eines modernen Tiefwasserhafens in Myanmar mehrheitlich unter chinesischer Kontrolle. Der geplante Hafen in Kyaukphyu, der einen Zugang zum Indischen Ozean ermöglichen soll, sei zentrales Vorhaben der chinesischen Investitionsstrategie einer "Neuen Seidenstraße". Auch ein Hafen in Brunei (Muara) werde mehrheitlich von China kontrolliert.