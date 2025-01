Konjunktur Wirtschaft kommt nicht in Schwung - Regierung senkt Prognose

Keine vier Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Die rot-grĂŒne Koalition muss ihre Wachstumserwartungen herunterschrauben.

Die deutsche Wirtschaft kommt auch in diesem Jahr nicht in Schwung. Die Bundesregierung senkt ihre Konjunkturprognose fĂŒr 2025 deutlich. Wie Wirtschaftsminister Robert Habeck (GrĂŒne) bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts mitteilte, wird nur noch ein Mini-Wachstum von 0,3 Prozent erwartet - im Herbst hatte die Regierung noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent gerechnet. Im vergangenen Jahr schrumpfte die Wirtschaftsleistung von Europas grĂ¶ĂŸter Volkswirtschaft das zweite Jahr in Folge.

Wachstumspaket gescheitert

In ihrem frĂŒheren Ausblick auf 2025 hatte die damalige Ampel-Regierung positive Effekte einer "Wachstumsinitiative" erwartet. Geplant waren zum Beispiel bessere Abschreibungsbedingungen, um Investitionen anzureizen, staatliche Maßnahmen fĂŒr niedrigere Strompreise sowie Anreize fĂŒr lĂ€ngeres Arbeiten. Wegen des Scheiterns der Koalition aus SPD, GrĂŒnen und FDP im November aber wurden zentrale Maßnahmen der Wachstumsinitiative nicht umgesetzt.

Im Jahreswirtschaftsbericht heißt es zudem mit Blick auf von US-PrĂ€sident Donald Trump angekĂŒndigte Zölle auf EU-Importe, außenwirtschaftliche Risiken hĂ€tten sich deutlich erhöht. Erwartet wird im laufenden Jahr ein leichter RĂŒckgang des Exports. Auch der private Konsum in Deutschland kommt wegen Unsicherheiten nicht in Schwung.

Auch Erwartungen fĂŒr 2026 gesenkt

Die Regierung sieht aber "Licht am Ende des Tunnels" und erwartet 2026 ein stĂ€rkeres Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent. Der private Konsum dĂŒrfte im Jahresverlauf an Fahrt aufnehmen. Im Herbst hatte die Regierung fĂŒr 2026 allerdings noch mit einem Plus von 1,6 Prozent gerechnet. Nach einem "Handelsblatt"-Bericht erhöht die schlechtere Prognose den Schuldenspielraum fĂŒr den Bund, weil die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse mehr Kredite erlaubt. Regierungskreisen zufolge steige der Haushaltsspielraum 2025 um 2,1 Milliarden Euro. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte das Loch im noch nicht verabschiedeten Haushalt 2025 auf 26 Milliarden Euro beziffert.

Inflation

Bei den Verbraucherpreisen erwartet die Bundesregierung

eine "moderate" Entwicklung. Zu Jahresbeginn 2025 hĂ€tte etwa der höhere Preis des Deutschlandtickets im Nahverkehr sowie eine höhere CO2-Bepreisung beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien fĂŒr eine höhere Inflationsrate im Vorjahresvergleich gesorgt. Im Jahresdurchschnitt erwartet die Bundesregierung eine Inflationsrate von 2,2 Prozent. Dies bewege sich im Bereich der Zwei-Prozent-Zielmarke der EuropĂ€ischen Zentralbank.

Arbeitsmarkt

Die KonjunkturschwĂ€che macht sich zunehmend auf dem Arbeitsmarkt spĂŒrbar. Die Zahl der Firmenpleiten ist im vergangenen Jahr gestiegen. Die Bundesregierung erwartet, dass die Zahl der arbeitslosen Menschen im Jahresdurchschnitt voraussichtlich um 120.000. Im Jahresdurchschnitt 2024 lag die Arbeitslosenzahl bei rund 2,79 Millionen.

Strukturelle Krise

"Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit inzwischen zwei Jahren in einer Stagnation, was konjunkturelle, vor allem aber strukturelle Ursachen hat", heißt es im Jahreswirtschaftsbericht. VerbĂ€nde sehen den Standort Deutschland zunehmend unter Druck. Firmen halten sich mit Investitionen zurĂŒck. Genannt werden vor allem im internationalen Vergleich höhere Energiepreise und eine höhere Steuerlast, gestiegene Sozialabgaben, zu viel BĂŒrokratie und eine zum Teil marode Infrastruktur. Dazu bremst die demographische Entwicklung, also die zunehmende Alterung der Gesellschaft, in den kommenden Jahren das Wachstum wegen EngpĂ€ssen bei FachkrĂ€ften.

Industrie unter Druck

Vor allem die deutsche Industrie steckt in der Krise fest. "Die Stimmung ist miserabel", hatte IndustrieprĂ€sident Peter Leibinger am Dienstag gesagt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie ist noch pessimistischer als die Bundesregierung und rechnet auch in diesem Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung von 0,1 Prozent. BDI-HauptgeschĂ€ftsfĂŒhrerin Tanja Gönner sagte, fĂŒr den Fall von Zöllen in den USA auf EU-Importe könnte die deutsche Wirtschaft sogar um fast 0,5 Prozent schrumpfen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis, sagte: "Die Krise der Industrie verfestigt sich." Sowohl WirtschaftsverbĂ€nde als auch die Gewerkschaft forderten die nĂ€chste Regierung auf, dringend Reformen anzugehen, um die Standortbedingungen zu verbessern.

Großes Thema im Wahlkampf

Im Bundestagswahlkampf spielt die Wirtschaftspolitik eine große Rolle. WĂ€hrend Union und FDP sich vor allem fĂŒr Steuerentlastungen und weniger BĂŒrokratie starkmachen, legen SPD und GrĂŒne einen Fokus auf einen milliardenschweren, kreditfinanzierten "Deutschlandfonds", um Investitionen zu mobilisieren und die Infrastruktur zu sanieren.

