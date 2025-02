Noch mal weniger Wohnungen genehmigt

Aktualisiert am 18.02.2025 - 11:48 Uhr

Lesedauer: 3 Min.

Knapper Wohnraum bleibt eines der drängendsten Probleme in den deutschen Ballungsräumen. Bauen sei immer noch zu kompliziert und teuer, klagt die Branche.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland noch einmal weniger Wohnungen neu genehmigt worden. Die Zahl von 215.900 Wohnungen markiert einen Tiefpunkt in der Statistik seit dem Jahr 2010, als die Behörden nur für 187.600 Einheiten grünes Licht gegeben hatten. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl im Jahr 2024 um 43.700 Wohnungsgenehmigungen oder 16,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt weiter berichtet.

Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft verlangten erneut wirksame Subventionen und einfachere Bauvorschriften, um der vor allem in den Ballungsräumen verbreiteten Wohnungsknappheit zu begegnen. Das SPD-geführte Bundesbauministerium sieht für das laufende Jahr Anzeichen für eine Trendwende. Zudem werde mit erhöhten Förderungen für den sozialen Wohnungsbau die Baubranche stabilisiert. Aktuell würden rund 40 Prozent der genehmigten Wohnungen öffentlich gefördert.

Noch viele Wohnungen in Bau

Laut Statistischem Bundesamt hat sich in der zweiten Jahreshälfte der Rückgang der Genehmigungen tatsächlich verlangsamt. Zudem lässt die Zahl der Genehmigungen nicht zwingend auf die Zahl neu fertiggestellter Wohnungen schließen. Diese lag in den vergangenen Jahren nahezu konstant bei rund 300.000 Wohnungen pro Jahr. Die Differenz zu den Genehmigungen hängt mit Verzögerungen und dem sogenannten Bauüberhang aus bereits genehmigten, aber nicht fertig gestellten Projekten zusammen. Davon gab es zum Jahresende 2023 knapp 827.000 Stück. Laut Bundesregierung sind aktuell rund 390.000 Wohnungen in Bau.