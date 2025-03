Nach Gewinneinbruch: Das sind die Baustellen bei Porsche

Krise in der Autoindustrie

Aktualisiert am 12.03.2025 - 14:35 Uhr

Aktualisiert am 12.03.2025 - 14:35 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Einst ein Gewinn-Garant, jetzt unter Druck: Porsche muss mehrere Probleme lösen. Neben der E-Mobilität und hoher Kosten bereitet vor allem China Sorgen. Doch auch in den USA könnte Ungemach drohen.

Beim Sportwagenbauer Porsche läuft es gerade alles andere als rund. Der Konzernüberschuss ist vergangenes Jahr um gut 30 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro abgesackt. Das lag unter anderem am schwächelnden China-Geschäft und hohen Kosten für die Erneuerung mehrerer Modellreihen. Wichtige Finanzziele sollen erst Ende des Jahrzehnts wieder erreicht werden.

Porsche will daher mehr sparen und seine Unternehmensstrukturen anpassen. Stellenabbau inklusive. "Die Zahlen spiegeln die hohe Anspannung wider, unter der die gesamte Automobilindustrie agiert", sagte Porsche-Chef Oliver Blume bei der Vorstellung der Jahreszahlen in Stuttgart. Auf lange Sicht habe man höhere Ambitionen. Bis das Traditionsunternehmen wieder auf Spur ist, dürfte es aber dauern. Was sind die größten Baustellen?