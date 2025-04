Dauerbaustelle Bahn - Krise könnte noch Jahre andauern

Unpünktliche Züge, marodes Schienennetz: Die Deutsche Bahn steckt in einer Krise - und Union und SPD stimmen Bahnkunden auf weitere schwierige Jahre ein. "Es wird noch Zeit in Anspruch nehmen, bis die Bahn deutlich zuverlässiger und mit mehr Kapazitäten auf der Schiene unterwegs sein wird", sagte Isabel Cademartori, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion der Deutschen Presse-Agentur. "Etwas anderes zu behaupten, wäre Augenwischerei."

Verschiebungen bei Generalsanierung absehbar

Noch unter der alten Bundesregierung hat die Bahn die sogenannte Generalsanierung eingeleitet. Bis Anfang der 2030er Jahre sollen dabei mehr als 40 wichtige Schienenkorridore umfassend modernisiert werden. Start war im vergangenen Jahr auf der Riedbahn - zwischen Frankfurt und Mannheim - die dafür rund fünf Monate gesperrt worden war. In diesem Jahr soll die Strecke zwischen Berlin und Hamburg an die Reihe kommen.

Doch der Zeitplan für weitere Korridore könnte sich in den nächsten Jahren noch verschieben. Die Nachrichtenplattform "The Pioneer" zitiert aus internen Dokumenten, wonach vor allem ab 2027 geplante Sanierungen erst später durchgeführt werden sollen. Die Bahn bestätigte die dort genannten Strecken nicht. "Konkrete Festlegungen werden erst nach Abstimmung mit dem Bund sowie der Bahn- und Baubranche getroffen", teilte der Konzern auf Anfrage mit.

Weiterer Verfall vorerst gestoppt

"Das war zumindest ein kleiner Erfolg und es waren die notwendigen Schritte in die richtige Richtung", so Cademartori. Dennoch: "Die deutlich teurer als erwartete Sanierung der Riedbahn hat uns erneut deutlich gezeigt, dass wir in der Zukunft effizienter in den Finanzierungsstrukturen werden müssen." Man stecke noch mitten in den Reformbemühungen. Es werde noch einige Jahre dauern, "bis wir umgesetzt haben, was wir den Bahnkundinnen und -kunden schuldig sind".