Ausland kann Standort Deutschland viel Positives abgewinnen

Aktualisiert am 31.05.2025 - 05:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Hamburger Hafen: Der Standort Deutschland steht in der Kritik. (Archivbild) (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa/dpa-bilder)

Hohe Kosten, teure Energie, viel Bürokratie - viele sehen Deutschland auf dem absteigenden Ast. Doch das Urteil ausländischer Unternehmen fällt gar nicht so schlecht aus, zeigt eine globale Studie.

Teuer und überreguliert, aber wirtschaftlich attraktiv: Ausländische Unternehmen blicken mit gemischten Gefühlen auf den Standort Deutschland - und beurteilen ihn bei aller Kritik gar nicht so schlecht. Das zeigt eine Studie der bundeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI), die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Für sie wurden rund 1.800 Firmen aus Großbritannien , Frankreich , den USA , Japan und Südkorea befragt.

Vorstellung von Deutschland: Diszipliniert, seriös und die Autos

Die Studie zeigt ferner, dass traditionelle Urteile über Deutschland und seine Tugenden im Ausland weit verbreitet sind. Beim Gedanken an Deutschland würden spontan die wirtschaftliche Stärke und Stabilität genannt, heißt es darin. "An zweiter Stelle steht die Innovationskraft, gefolgt von den qualifizierten Arbeitskräften sowie die Arbeitsdisziplin." Viele ausländische Manager denken zudem an die schwere deutsche Sprache, Seriosität und Qualität sowie die Autoindustrie.