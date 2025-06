Führerschein zu teuer – Verkehrsminister will handeln

Wie kann man den Führerschein bezahlbarer machen? "Der Fragenkatalog müsste abgespeckt und durchforstet werden, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, im ersten Anlauf zu bestehen", sagt Bartels. Und: "Wenn dem Gesetzgeber ein bezahlbarer Führerschein wichtig ist, sollte die Fahrausbildung subventioniert werden, das können wir dann an die an Kunden weitergeben."

Bessere "Mobilitätsbildung"

"Jede Wiederholung einer Prüfung treibt die Kosten in die Höhe, denn es fallen erneut die Prüfungsgebühren, die Vorstellungskosten durch die Fahrschule und in der Regel Kosten für weitere Fahrstunden an", sagt Fani Zaneta, Referentin beim Tüv-Verband. Deshalb sei es zentral, die Mobilitätsbildung früh zu stärken – etwa in der Schule. "Wer mit mehr Verständnis für den Straßenverkehr in die Fahrausbildung startet, braucht oft weniger Fahrstunden und besteht Prüfungen eher auf Anhieb."