Expertin: Zollstreit mit Trump bedroht Zukunft der EU

Aktualisiert am 09.07.2025 - 04:17 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Einmal mehr verschiebt US-Präsident Trump die Frist für Zölle, doch ein Ende des Handelskonflikts ist nicht in Sicht. Eine Expertin hält mehrere Szenarien für denkbar.

Der Zollstreit zwischen den USA und der EU droht sich nach Ansicht einer Handelsexpertin zu einem weitreichenden Konflikt mit schweren Folgen für Europa zu entwickeln. "Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg könnten sich Amerikaner und Europäer nicht nur als wirtschaftliche Wettbewerber, sondern als Gegner mit unvereinbaren geopolitischen Vorstellungen gegenüberstehen", schreibt Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einem Szenarienpapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Der Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump berge ein enormes Spaltpotenzial, betont die Leiterin der SWP-Arbeitsgruppe Amerika. Die Kosten der US-Zölle seien in der EU ungleich verteilt. Einige Mitglieder wie Deutschland, Irland oder Italien seien exportorientierter und daher stärker betroffen. "Ließen sich diese Länder dazu hinreißen, einzelne bilaterale Absprachen mit Trump einzugehen, wäre die Kraft des Binnenmarkts reduziert und die Zukunft der EU bedroht."

Trump nutzt auch die Sicherheitspolitik

Trump werde zudem nicht aufhören, Wirtschafts- mit Sicherheitspolitik zu vermischen, um die EU zu spalten, schreibt die Expertin. "Während Staaten an der östlichen Flanke einen potenziellen Rückzug der USA aus Europa als existenzielle Bedrohung sehen, bewerten andere Mitgliedstaaten die sicherheitspolitischen Implikationen als weniger dramatisch." Dies schwäche die europäische Reaktionsfähigkeit auf Trumps Drohungen zusätzlich.

Zuletzt verschob US-Präsident die Frist für neue Zölle auf den 1. August. Bereits im April hatte Trump einen Basiszoll in Höhe von zehn Prozent auf fast alle Importe aus der EU eingeführt. Zusätzlich gelten Sonderzölle auf bestimmte Produkte, etwa auf Stahl- und Aluminium- sowie Autoimporte. Mit seiner Zollpolitik will Trump unter anderem erreichen, dass mehr in den USA produziert wird. Die EU hat angedrohte Gegenzölle auf Eis gelegt, solange die Verhandlungen laufen.