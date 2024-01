Jede Woche beantwortet t-online zusammen mit Experten Fragen zu Rententhemen. Heute: Was bedeutet der Schwerbehinderungsgrad 50 für meine Steuern?

"Die Pauschbeträge werden bei der Einkommensteuererklärung automatisch berücksichtigt, wenn Sie dort Ihre Schwerbehinderung als außergewöhnliche Belastung angeben", sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler t-online. "Das Finanzamt möchte in der Regel einen Nachweis der Schwerbehinderung sehen. Hierzu reicht die Vorlage der Kopie des Schwerbehindertenausweises."

Besonderheit bei Steuern für Rentner

Der Pauschbetrag wird Ihnen dann von den Einkünften abgezogen. Dadurch müssen Sie weniger Steuern zahlen. Bei Rentnern gibt es bei der Besteuerung eine Besonderheit: Sie müssen nicht ihre komplette Rente versteuern, sondern nur einen Teil. Wie hoch dieser steuerpflichtige Anteil der Rente ist, hängt von dem Jahr ab, in dem Sie in Rente gegangen sind. Welche Höhe für Sie gilt, können Sie in unserem Ratgeber zur Rentenbesteuerung lesen.