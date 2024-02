Es ist eine Sensation in der Formel 1: Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht von Mercedes zu Ferrari. Damit beschert er den Italienern einen Rekordkurs am Aktienmarkt.

Die spektakuläre Verpflichtung von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat den Aktienkurs von Ferrari auf ein Rekordhoch getrieben. Die Anteilsscheine des italienischen Luxuswagen-Herstellers stiegen bis zum Börsenschluss an der New Yorker Wall Street am Donnerstagabend auf den Rekordwert von 389,45 US-Dollar und lagen damit mehr als zwölf Prozent über dem Kurs vom Mittwoch.