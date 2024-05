Russland findet großes Ölvorkommen – doch es gibt ein Problem

Russland hat große Ölreserven in der Antarktis entdeckt. Allerdings befindet sich das Vorkommen in britischem Territorium. Für den Fund seien dem Umweltprüfausschuss des britischen Unterhauses Beweise vorgelegt worden, berichtet das Nachrichtenmagazin "Newsweek".

Demnach sollen die Reserven 511 Milliarden Barrel Öl umfassen. Das entspricht dem Zehnfachen der Menge, die in den vergangenen 50 Jahren in der Nordsee gefördert wurden.

Russland darf nicht nach Öl suchen – Zweifel an Absichten

Streit um die Antarktis

So habe sich Russland erst kürzlich zu den Kernelementen des Antarktisvertrags bekannt. Daher gibt es aktuell keine Beweise für ein Fehlverhalten Russlands. Dennoch bringen das russische Vorgehen Unruhe in die Region. Auch China hat seine Aktivitäten zuletzt ausgeweitet, zudem wachsen die Spannungen zwischen Großbritannien und Argentinien.

Durch den Ukraine-Krieg und die sich verschlechternden internationalen Beziehungen habe man die Sorge vor einem "strategischen Wettbewerb" in der Antarktis, erklärt Klaus Dodds, Professor für Geopolitik an der Royal Holloway University of London in einer Stellungnahme gegenüber den britischen Abgeordneten. Der Antarktisvertrag hat in seiner aktuellen Form zwar bis 2048 Bestand, allerdings kann jede Nation jederzeit austreten. Es wird befürchtet, dass Argentinien die russischen Vorstöße unterstützen könnte.