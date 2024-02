Die schwächelnde Produktivität in der Eurozone kombiniert mit den steigenden Löhnen könnte die Rückkehr zu einer angestrebten Inflationsrate von zwei Prozent verzögern. Die derzeitige Entwicklung führe zu steigenden Lohnstückkosten der Unternehmen, sagte Isabel Schnabel, Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB), am Freitag bei einer Veranstaltung in Florenz. So erhöhe sich das Risiko, dass "Unternehmen höhere Lohnkosten an die Verbraucher weitergeben".