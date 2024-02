Aktualisiert am 23.02.2024 - 15:36 Uhr

Die chinesischen Unternehmen Shein und Temu haben die Märkte in Europa und den USA mit Billigware erobert. Der Versand der Ware führt allerdings zu Problemen.

Das rasante Wachstum der chinesischen Firmen Temu und Shein überschwemmt nicht nur den europäischen und US-Markt mit Billig-Klamotten. Es führt auch zu Engpässen im Lufttransport und treibt die Frachtraten auf Rekordhöhe. "Noch Mitte 2023 war die Nachfrage aus China sehr schwach, ab Ende des Jahres stieg sie jedoch plötzlich massiv an", sagt ein deutscher Logistik-Experte der Nachrichtenagentur Reuters. "Dahinter steckten zwei Firmen, wie sich herausstellte: Temu und Shein."

Zusätzliche Mengen könnten die Flieger kaum aufnehmen, falls wegen der Attacken der Huthi auf Schiffe im Roten Meer die Firmen einige Güter per Flugzeug befördern wollten. "Der größte Trend, der die Luftfracht beeinflusst, ist nicht das Rote Meer, es sind chinesische E-Commerce-Firmen wie Shein und Temu", sagt auch Basile Ricard, verantwortlich für das China-Geschäft bei Bollore Logistics.

Shein und Temu fliegen tausende Tonnen täglich aus

Shein und Temu versenden einem Bericht des US-Kongresses vom Juni 2023 zufolge zusammen 600.000 Pakete täglich nach Amerika. In Deutschland wird die Zahl inzwischen auf etwa 400.000 am Tag geschätzt. Da alle Waren in wenigen Tagen direkt nach Bestellung ankommen, hat dies gravierende Folgen für die Luftfracht.