Der österreichische Stahlhersteller und -verarbeiter Voestalpine plant den Verkauf seines deutschen Tochterunternehmens Buderus Edelstahl. Außerdem, der Konzern will seine Automobilzuliefer-Sparte in Deutschland neu aufstellen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Aus dem Verkauf und außerplanmäßigen Abschreibungen in der "High Performance Metals Division" würden sich negative Einmaleffekte im Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen von etwa 410 Millionen Euro ergeben.