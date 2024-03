Auch deutsche Restaurants betroffen Computerstörung legt McDonald's lahm Von reuters , t-online , dpa Aktualisiert am 15.03.2024 - 13:53 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein McDonald's-Restaurants in Tokio: In Japan betreibt die Fastfoodkette fast 3.000 Filialen. (Quelle: MAREK SLUSARCZYK) Kopiert News folgen

Eine Computerstörung bereitet McDonald's Probleme. In tausenden Restaurants droht nun der Betrieb auszufallen.

Eine Computerstörung hat bei McDonald's in mehreren Ländern zahlreiche Filialen der Schnellrestaurant-Kette lahmgelegt. Auch deutsche Standorte sind betroffen. "In unseren Restaurants ist es vereinzelt zu technischen Störungen gekommen. Das Problem ist zwischenzeitlich behoben", teilte eine Sprecherin der Fast-Food-Kette der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in München mit.

Zuvor hatten Medien bereits über Störungen in Japan und anderen Ländern berichtet. "Es gibt eine technische Störung, die sich auf unsere Restaurants auswirkt", sagte der US-Konzern. Das Unternehmen arbeite an einer Lösung. Einen Hackerangriff schloss McDonald's aber aus. Auch die Sprecherin des deutschen Arms der Restaurantkette betonte, dass es sich nicht um ein "Cybersecurity-Ereignis" gehandelt habe.

Der japanischen Konzernsparte zufolge nehmen viele Filialen wegen der Unterbrechung keine Bestellungen mehr an. Auch auf die Niederlassungen in Australien wirke sich die Störung aus, hieß es aus der dortigen Zentrale. Die "New York Times" berichtete zudem über einen Ausfall des Computersystems bei McDonald's in Hongkong, einem Bericht des "New Zealand Herald" zufolge gibt es auch in Neuseeland IT-Probleme. Demnach seien Funktionen entweder eingeschränkt oder Kunden könnten gar keine Bestellungen aufgeben.