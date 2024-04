Aktualisiert am 29.04.2024 - 14:17 Uhr

Inflation in Deutschland bleibt bei mehr als zwei Prozent

Experten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Doch im April verharrt die Teuerungsrate in Deutschland bei knapp mehr als zwei Prozent.

Die Inflation in Deutschland ist im April überraschend stabil geblieben. Die Verbraucherpreise lagen durchschnittlich 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 2,3 Prozent gerechnet. Bereits im März war die Teuerungsrate mit ebenfalls 2,2 Prozent auf den niedrigsten Wert seit knapp drei Jahren gefallen. Von März auf April zogen die Preise um 0,5 Prozent an.