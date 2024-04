Diplomatisches Lob

Deshalb ist von beiden Seiten diplomatisches Geschick gefragt. Wie das Staatsfernsehen CCTV berichtete, hat Li Teslas Entwicklung in China als "erfolgreiches Beispiel für die chinesisch-amerikanische Wirtschafts- und Handelskooperation" bezeichnet. Musk wiederum pries die "harte Arbeit" seines chinesischen Teams in Shanghai , welche die dortige Tesla-Fabrik zur leistungsstärksten des Unternehmens mache. Man sei zudem bereit, die Zusammenarbeit mit der chinesischen Seite zu vertiefen, sagte Musk weiter.

Das plötzliche persönliche Auftauchen von Musk in China unterstreicht die Bedeutung, die er dem das Land bemisst. Für Tesla ist die Volksrepublik China nicht nur der zweitwichtigste Absatzmarkt der Welt. In Shanghai unterhält das Unternehmen auch seine größte Fabrik. Ein geplantes Treffen mit dem indischen Präsidenten Narendra Modi hingegen hat Musk vor rund einer Woche verschoben. Damals erklärte der 52-Jährige seine kurzfristige Absage mit Termingründen.

Musks Besuch ist dabei nicht unbedingt ein Ausdruck von Stärke. Denn Tesla leidet aktuell unter eine Flaute auf dem E-Automarkt. Im ersten Quartal hat das Unternehmen weltweit mit fast 387.000 Autos überraschend weniger Fahrzeuge ausgeliefert als ein Jahr zuvor. Zudem musste Tesla im Januar 1,6 Millionen E-Autos in China zurückrufen, um deren Software zu überarbeiten. Der Autobauer will nun mehr als zehn Prozent seiner Stellen weltweit streichen.

Chinesische Start-ups verfolgen aggressive Preispolitik

Eine Mitte April veröffentlichte Studie des Center of Automotive Management (CAM) ergab, dass chinesische Hersteller von E-Autos bei technischen Innovationen zuletzt deutlich aufgeholt haben. Angeführt wurde das Innovationsranking aber weiterhin von Tesla. Dafür haben chinesische Hersteller deutlich mehr Modelle im Programm. Fast in jedem Quartal präsentiert BYD den Kunden etwas Neues. Dieses Sortiment bieten die Autobauer aus China zu aggressiven Preisen an. Auch auf die beendete E-Autoförderung in China reagierte BYD innerhalb weniger Tage mit neuen Sonderangeboten. Mit Tesla liefert sich das Unternehmen so regelmäßig ein Kräftemessen.