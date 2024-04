Wissenschaftler warnen: Selbst bei drastischen CO2-Reduzierungen droht bis 2050 weltweit ein Einkommensrückgang von 19 Prozent. Damit sind die erwarteten Schäden der Klimakrise sechsmal größer als die Kosten, die nötig wären, um die globale Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, heißt es in einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), die in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht wurde.

"Starke Einkommensreduktionen werden für den Großteil der Regionen prognostiziert", so Maximilian Kotz, PIK-Wissenschaftler und Erstautor der Studie laut einer Mitteilung des Instituts. Vor allem stark betroffen wären Südasien und Afrika, aber auch Nordamerika und Europa. Das liegt vor allem an den höheren Temperaturen sowie an verändertem Niederschlag und Temperaturschwankungen.