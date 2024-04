Weitere Steigerung erwartet Ölpreise legen weiter zu – auch wegen Nahost-Lage Von dpa , reuters 02.04.2024 - 12:18 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Ölbohranlage (Symbolbild): Die Preise steigen aktuell weiter. (Quelle: Charlie Riedel/AP/dpa/dpa) Kopiert News folgen

Versorgungsängste und gute Konjunktur in den USA und China sorgen für steigende Ölpreise. Und es könnte bald noch teurer werden.

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 87,84 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 43 Cent auf 84,14 Dollar. Die Ölpreise bewegen sich aktuell in der Nähe ihrer Fünfmonatshochs.

"Einerseits deutet die unerwartet gute Konjunktur in China und den USA auf eine künftig steigende Nachfrage hin", sagte Stratege Yeap Jun Rong vom Broker IG. "Andererseits schürt die Beteiligung des wichtigen Produzenten Iran an den Spannungen in Nahost neue Versorgungsängste." Suvro Sarkar, Manager bei der DBS Bank in Singapur, erwartet daher einen baldigen Anstieg der Preise über die 90-Dollar-Marke.

Konflikt könnte sich mit Iran verändert

Die US-Industrie und die Produktivität in China sind im März unerwartet gewachsen. Zudem wurden bei einem Luftangriff auf die iranische Botschaft in Syrien drei Befehlshaber der Revolutionsgarden am Montag getötet. Der Iran machte Israel verantwortlich und drohte Vergeltung an.