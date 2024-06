Die Einkommen sind in den EU-Staaten unterschiedlich verteilt, wie eine neue Studie zeigt: Hier können Sie Ihr Einkommen mit denen in anderen Ländern vergleichen.

Wo können Sie EU-weit im Schnitt am meisten Geld verdienen? Im Mittel kassieren die Menschen in Luxemburg das höchste Nettoeinkommen innerhalb der Europäischen Union. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), die t-online vorliegt.

Bei der Armutsgefährdung weist Bulgarien die höchste Quote innerhalb der EU auf: Armutsgefährdet sind dort 22,9 Prozent der Bevölkerung. Eine Person gilt nach EU-Definition als armutsgefährdet, wenn sie über ein Einkommen unterhalb von 60 Prozent des Durchschnittseinkommens in seinem Land verfügt.

Die geringste Armutsgefährdung gibt es dagegen in Tschechien mit einer Quote von 10,2 Prozent. Dahinter folgen Slowenien (12,1 Prozent) und die Slowakei (13,7 Prozent). Im Durchschnitt lag die Armutsgefährdungsquote EU-weit bei 16,5 Prozent. In Deutschland lag die Quote mit 14,8 Prozent knapp unter dem EU-Schnitt.