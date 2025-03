MFE, das bereits knapp 30 Prozent an ProSieben hält, kündigte an, seine Beteiligung aufstocken und künftig stärker Einfluss nehmen zu wollen. Das Angebot sieht vor, den dreimonatigen Durchschnittskurs zu zahlen – 78 Prozent davon in bar, 22 Prozent in neuen MFE-Aktien. Damit liegt der Angebotspreis unter dem aktuellen Börsenkurs. Beobachter bezweifeln jedoch, dass die Offerte auf breite Zustimmung stößt – auch der zweitgrößte Aktionär, die tschechische PPF-Gruppe, äußerte sich zunächst nicht.