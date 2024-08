Aktualisiert am 22.08.2024 - 14:36 Uhr

Bund will angeschlagene Meyer Werft retten

Die finanziell in Schieflage geratene Meyer Werft soll nach Aussage von Kanzler Olaf Scholz gerettet werden. Der Bund trage "einen Teil der Lösung mit", sagte er.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der angeschlagenen Meyer Werft in Papenburg Hilfe zur Rettung zugesagt. "Wenn alle mitziehen – und daran habe ich keinen Zweifel – dann trägt der Bund seinen Teil zur Lösung bei", sagte Scholz (SPD) am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung in Papenburg. Es seien noch Details zu klären, weil noch die Zustimmung des Bundestages und der EU-Kommission fehlten. "Aber der Bund trägt einen Teil der Lösung mit", versicherte der Kanzler.