Weselsky plant keine Politikkarriere

Selbst in der Politik aktiv werden will Weselsky in seiner Rente nicht, auch wenn er CDU-Mitglied ist. "Das kommt für mich nicht infrage. Als Berufspolitiker brauchen Sie doch ein Rückgrat wie ein Gartenschlauch ." Er habe nicht vor, "als Kassierer im Ortsverband anzufangen" und sich "20 Jahre lang zum Ortsverbandsvorsitzenden hochzuarbeiten".

Nachfolger von Weselsky bei der GDL soll Mario Reiß werden. Auf der Generalversammlung der Gewerkschaft vom 2. bis 5. September in Dresden wird gewählt. Dass Reiß sich derzeit kaum in der Presse zu Wort meldet, begründet Weselsky damit, dass die Gewerkschaft "hundertprozentig mit einer Zunge" sprechen müsse. Es habe Interviews gegeben, in denen versucht worden sei, einen Keil zwischen Weselsky und Reiß zu treiben. "Darauf sagte ich: Mario, du machst jetzt keine Interviews mehr, bis du gewählt bist", so Weselsky in der "SZ".