Chinesen übernehmen wohl westliche Autowerke in Russland

Nach Rückzug von Mercedes, VW und Co.

Nach der großangelegten Invasion in die Ukraine haben sich westliche Unternehmen aus Russland zurückgezogen. Von den zurückgelassenen Strukturen profitiert nun wohl vor allem China.

Der chinesische Autobauer Chery nutzt Insidern zufolge ehemalige Werke westlicher Konkurrenten in Russland für den Bau seiner Fahrzeuge. Das Unternehmen baue die Autos in Anlagen zusammen, die vor dem russischen Angriff auf die Ukraine von Volkswagen , Mercedes-Benz und Nissan betrieben worden waren, sagten fünf mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Von den Bändern rollten unter anderem das SUV Tiggo sowie Fahrzeuge der Chery-Marke Exeed. Der größte chinesische Exporteur wolle damit wohl angesichts der Marktschwäche in China das Russland-Geschäft ausbauen und von nicht ausgelasteten Produktionskapazitäten profitieren.

Chery erklärte dazu, den russischen Markt mit Fahrzeugen zu versorgen. Es sei nicht geplant, eigene Werke zu bauen oder zu kaufen. Auf eine Frage zu der Montage in den drei ehemals westlichen Werken äußerte sich das Unternehmen nicht.

Chinas Autobauer halten mehr als die Hälfte des russischen Markts

Die Regierung in Moskau hat zuletzt Einfuhrzölle verhängt, um damit ausländische Autobauer zu motivieren, die Fahrzeuge in Russland zu bauen. Nach Unterlagen von Februar bis August, die Reuters vorliegen, hat Chery die Freigabe für die Produktion von einigen Modellen in Russland erhalten.