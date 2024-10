Schiri nach Spiel in der Kabine verprügelt

Die Finanzamtsnummer lässt sich einfach herausfinden, sie wird aber oft mit der Steuernummer verwechselt. Wir verraten Ihnen die Unterschiede.

Obwohl Steuernummer und Finanzamtsnummer nicht dasselbe sind, ist eines ein Teil des anderen. Haben Sie bereits einen Steuerbescheid erhalten, finden Sie die nötige Nummer darin. Wir verraten Ihnen, wie Sie auch ohne vorhandenen Bescheid die Finanzamtsnummer herausfinden und was sie überhaupt bedeutet.

Wo finde ich meine Finanzamtsnummer auf dem Steuerbescheid?

Der Steuerbescheid verrät Ihnen die Finanzamtsnummer des zuständigen Finanzamtes. Suchen Sie nach Ihrer Steuernummer, die darauf eingetragen ist. In vielen Städten gibt es mehrere Finanzämter. Leben Sie beispielsweise in Frankfurt am Main, stehen sechs verschiedene Behörden mit jeweils eigener Finanzamtsnummer zur Verfügung.

Die vierstellige Ziffer zu Beginn Ihrer Steuernummer (im Bescheid) bezieht sich auf das Amt, das Ihren Bescheid ausgestellt hat. Zu finden ist die Finanzamtsnummer zudem bei der Adressangabe Ihres Finanzamtes und ganz unten auf der Seite Ihres Bescheids.

Wie finde ich meine Finanzamtsnummer ohne Steuerbescheid?

Das Bundeszentralamt für Steuern hat eine eigene Website, wo Sie nach dem örtlich zuständigen Finanzamt und der zugehörigen Nummer suchen können. In großen Städten suchen Sie nach der Postleitzahl Ihres Wohngebiets, da es möglicherweise mehr als ein Finanzamt gibt. Die Zuständigkeit ergibt sich aus Ihrer Wohnanschrift. In kleinen Gemeinden reicht der Name des Ortes oder des Finanzamtes, um die Finanzamtsnummer zu ermitteln.

Wofür ist die Finanzamtsnummer wichtig?

Die Finanzamtsnummer brauchen Sie, um die Zuständigkeit eindeutig herauszufinden. Während Sie sich gegenüber dem Finanzamt mit Ihrer Steuer-ID identifizieren, nutzt das Amt selbst seine eigene Nummer. Bei der Abgabe Ihrer Steuererklärung geben Sie die Finanzamtsnummer an, damit Ihre Unterlagen beim richtigen Finanzamt landen. Bei schriftlicher Korrespondenz erleichtert die Angabe der Nummer die Zuordnung Ihrer Schriftstücke. Gibt es mehrere Finanzämter in Ihrem Wohnort, ist so eine klare Differenzierung möglich.