Der VW ID.4 ist in den USA besonders beliebt. Er wird nun teurer. (Quelle: VW/Hersteller-bilder)

Das Geschäft für deutsche und europäische Autobauer in den USA wird schon vor dem Amtsantritt von Donald Trump schwierig. Der designierte Präsident hatte einen harten Kurs angekündigt und plant unter anderem höhere Zölle für Importe aus der EU und Großbritannien . Doch die USA haben bereits bevor er ins Weiße Haus einzieht, deutsche Elektroautos ins Visier genommen.

Die Regierung von Joe Biden hatte in einem Gesetzespaket im vergangenen Jahr auch Subventionen für ausländische Elektroautos gestrichen, wenn diese und ihre Komponenten wie Batterien nicht in den USA gebaut werden. Jetzt treten die Regeln in Kraft, und eine Liste des Ministeriums für Energie und Umweltschutz zeigt: Viele europäische Autobauer verlieren ihre Förderung.