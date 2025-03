Der Wirtschaftsrat der CDU hat eine Reihe an Forderungen an eine künftige Regierung. Der Verband hofft, Gehör zu finden, denn Merz ist dort kein Unbekannter.

Im Bundestag wurde am Dienstag über die Schuldenpläne von Union und SPD abgestimmt. Dabei waren die wahrscheinlichen künftigen Koalitionspartner auf die Stimmen der Grünen angewiesen, um noch in der alten Aufstellung des Parlaments die nötige Zweidrittelmehrheit für die Grundgesetzänderung zusammenzubekommen – ein umstrittenes Vorgehen. Mehr dazu lesen Sie hier. Nun kommt es noch auf den Bundesrat an.