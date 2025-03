Am Mittwoch veröffentlichte das Unternehmen Axel Springer, zu dem Idealo mehrheitlich gehört, eine Mitteilung, in der die Trennung von Sinner und Co-Chef Maxim Nohroudi verkündet wurde. Ziel sei es aktuell, das Unternehmen "agiler und effizienter" aufzustellen, weswegen man auch die Anzahl der Beschäftigten reduzieren will.

Compliance-Abteilung eingeschaltet

Belegschaft empört

Auf einer Mitarbeiterveranstaltung soll der Idealo-Chef im vergangenen Herbst behauptet haben, dass Einwanderer und Bürgergeldempfänger Schuld am schwachen Handel in Deutschland seien. Unter den Mitarbeitern, die nach Unternehmensangaben aus 60 Ländern stammen, seien viele empört gewesen.

In der vergangenen Woche soll sich Sinner bereits mit einer Mail an die Mitarbeiter gewandt und um Entschuldigung gebeten haben, da er sich "im Ton vergriffen" habe. In dieser Woche verkündete dann Axel Springer die Trennung von Sinner zum Ende des Monats. Zu den Vorwürfen nahm Axel Springer in einer Pressemitteilung am Mittwoch keine Stellung. Auch Rückfragen von Tagesspiegel und Handelsblatt beantwortete der Konzern nicht.