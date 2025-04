Musk, Bezos und Co. Vermögen von Trumps Milliardärsfreunden schrumpft stark

Trumps Zollpolitik erschüttert die globalen Finanzmärkte. Milliardäre wie Musk und Bezos spüren das direkt – ihr Vermögen schrumpft.

Es sollte der große "Befreiungstag" werden – doch für Donald Trumps Milliardärsfreunde Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos war es vor allem: ein Vermögen-Verbrennungs-Tag. Die Rede ist von Trumps Zoll-Ankündigungen am vergangenen Mittwoch.

Nun hat Trump noch einmal nachgelegt – und für diese Woche zusätzliche Zölle gegen China angekündigt, sollte die Volksrepublik ihre Gegenzölle nicht zurückziehen. China hatte diese Zölle als Reaktion auf die von Trump angekündigten "reziproken" Abgaben in Höhe von ebenfalls 34 Prozent für Waren aus China eingeführt. Trump sagte, er werde am Mittwoch zusätzliche Zölle in Höhe von 50 Prozent auf chinesische Einfuhren in die USA erheben, falls die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihre in der vergangenen Woche verhängten Zölle auf US-Produkte nicht bis Dienstag zurücknehme.

Trumps Kurs löst weltweit Verunsicherung aus. Die Märkte sind unter massivem Druck – am Montag stürzten die US-Börsen den dritten Tag in Folge ab. Mehrere Fondsmanager kritisieren den Präsidenten scharf. Für die US-Tech-Größen, mit denen sich Trump unter anderem bei seiner Amtseinführung im Januar umgeben hat, gleichen die Marktverwerfungen einer Hiobsbotschaft. t-online zeigt, wie viele Milliarden Musk, Zuckerberg und Co. durch Trumps Zollpolitik verloren haben.

Elon Musk

Der Tesla-Chef und Trump-Berater Elon Musk hat laut dem "Bloomberg Billionaires Index" seit vergangenem Mittwoch 35 Milliarden US-Dollar verloren. Noch drastischer sind die Zahlen, blickt man auf die Entwicklung seit Jahresbeginn: In dieser Ansicht verlor Musk satte 135 Milliarden Dollar. Das liegt daran, dass der Großteil seines Vermögens am Aktienkurs von Tesla hängt – fällt die Aktie, verliert er theoretisch Vermögen. Praktisch würde er es nur verlieren, wenn er zu diesem niedrigen Kurs seine Anteile verkaufte. Allein am Montag fiel das Vermögen laut "Bloomberg" um 4,39 Milliarden Dollar.

Zu einem armen Mann macht Musk das indes noch lange nicht. Sein Reinvermögen liegt noch bei 298 Milliarden Dollar. Das US-Magazin "Forbes" vermeldet derweil andere Zahlen. Es schreibt Musk ein Vermögen von 359 Milliarden Dollar zu. Doch auch hier verlor er deutlich – allein am Montag 3,5 Milliarden Dollar.

Das ist auch der Grund, weshalb Musk einem Medienbericht zufolge vergeblich versucht hat, Donald Trump zu einer Kehrtwende bei den weitreichenden Importzöllen zu überreden. Der Chef des Autobauers Tesla habe am Wochenende persönlich an den US-Präsidenten appelliert, schrieb die "Washington Post" unter Berufung auf informierte Personen. Trump lehnte am Montag ein Aussetzen der Zölle trotz der Talfahrt an den Aktienmärkten ab.

Jeff Bezos

Auch der zweitreichste Mensch der Welt, der Amazon-Gründer Jeff Bezos, hat im Zuge von Trumps Zoll-Tiraden viel Vermögen verloren – zumindest, wenn er seinen Anteil an dem Onlinehändler von etwa 9 Prozent abstoßen sollte. Laut "Bloomberg" rangiert sein Vermögen bei 196 Milliarden US-Dollar. Vor Trumps "Befreiungstag" lag es noch bei 217 Milliarden Dollar. Unter dem Strich steht folglich ein Verlust von rund 21 Milliarden Dollar.