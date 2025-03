So kollabierte in Deutschland im Februar der Absatz um mehr als 75 Prozent, obwohl der Elektroautomarkt insgesamt wieder anzog. Ähnlich sieht es in vielen anderen Ländern aus: In den Niederlanden wurden im Februar ein Viertel weniger Teslas verkauft, in Schweden 42 Prozent weniger, 48 Prozent waren es in Dänemark und Norwegen, 45 Prozent in Frankreich, 55 Prozent in Italien. Auch in Australien gingen die Verkaufszahlen um zwei Drittel abwärts. Die Neuzulassungen von Tesla in den USA sind im Januar gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent gesunken, wie aus Daten von S&P Global Mobility hervorgeht – und das, obwohl die Wettbewerber des Unternehmens mit ihren Elektroautos zulegen konnten. Ford zum Beispiel verzeichnete ein Plus von 54 Prozent.