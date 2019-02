Thomas Cook Airlines

Ryanair zeigt Interesse an Condor

14.02.2019, 18:31 Uhr

Eine Boeing 757 von Condor: Ryanair wäre an Teilen von Thomas Cook Airlines interessiert. (Quelle: Silas Stein/dpa)

Thomas Cook stellt seine Fluggesellschaften zum Verkauf. Das Angebot hat Ryanair jetzt im Blick. Doch Europas größter Billigflieger ist nicht an der ganzen Flotte interessiert.

Ryanair hat ein Auge auf die Ferienflieger des Reisekonzerns Thomas Cook geworfen. Ryanair wäre an Teilen der Thomas Cook Airlines interessiert, sagt Marketingchef Kenny Jacobs. Thomas Cook hatte seine Fluggesellschaften, zu denen auch die deutsche Fluglinie Condor zählt, vergangene Woche offiziell zum Verkauf gestellt.

Absage an Norwegian

Der britische Thomas-Cook-Konzern, zu dem in Deutschland die Marke Neckermann Reisen gehört, hatte seine zuvor weitgehend eigenständigen Fluglinien aus Großbritannien, Deutschland und Skandinavien vor einigen Jahren zu einer Einheit zusammengeführt. Für einen Einstieg von Ryanair müssten sie laut Jacobs aber wieder getrennt werden.







Kein Interesse hat Ryanair laut Jacobs an dem Billigflieger Norwegian. Die norwegische Gesellschaft war mit Billigflügen auch auf der Langstrecke in den vergangenen Jahren stark gewachsen, hatte dafür aber auch einen hohen Schuldenberg angehäuft. 2018 wollte die British-Airways-Mutter IAG die Norweger übernehmen, blitzte aber ab. Ryanair hingegen sei nicht einmal an Teilen von Norwegian interessiert, sagt Jacobs.