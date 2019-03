Tesla Elektroautos

Elon Musk will alle Verkäufe ins Internet verlagern

02.03.2019, 13:33 Uhr | dpa, aj

Tesla-Chef Elon Musk will seine Autoläden dicht machen – und somit Elektroautos preiswerter machen. Künftig soll es nur noch den Online-Verkauf geben.

Tesla will seine Elektroautos künftig nur noch über das Internet verkaufen. Der Schritt solle helfen, die Preise zu senken, sagte Firmenchef Elon Musk am Donnerstag. Viele der Tesla-Läden sollen schließen, die verbliebenen als Ausstellungsräume und Informationszentren genutzt werden. Damit werde auch Stellenabbau verbunden sein. Es gebe keinen anderen Weg für Tesla, finanziell nachhaltig zu wirtschaften, sagte Musk. In den USA könne man einen Tesla binnen einer Minute auf dem Smartphone kaufen, weltweit solle das bald auch so werden.

Ein Vergleich mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht verbietet es dem Tesla-Gründer, marktbewegende Nachrichten eigenmächtig über seine Social-Media-Kanäle zu verbreiten. Das hielt Elon Musk allerdings nicht davon ab, über Twitter anzukündigen, dass es Neuigkeiten geben werde.

Some Tesla news — Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2019

Model 3 für 35.000 Dollar

Gleichzeitig kündigte Musk an, dass Teslas Hoffnungsträger Model 3 nun schließlich auch zum ursprünglich in Aussicht gestellten Preis von 35.000 Dollar vor Steuern und Elektroauto-Vergünstigungen verkauft werde. Die Version hat unter anderem eine kleinere Batterie. Das sei der niedrigste Preis, zu dem Tesla ein Model 3 verkaufen könne, sagte Musk.







Tesla hatte die Auslieferungen des Model 3 im Jahr 2017 zunächst mit hochgerüsteten teureren Version gestartet, deren Preis rund 70.000 Dollar erreichen konnte. Zuletzt war eine Version für etwas über 40.000 Dollar auf dem Markt. In Deutschland werden seit einigen Wochen eine Variante des Model 3 mit Langstrecken-Batterie und Allradantrieb ab 55.400 Euro und die sportlichere Performance-Version ab 66.100 Euro ausgeliefert.