Wer Olaf Scholz dieser Tage reden hört, könnte meinen, in Deutschland liefe alles rund. "Die Zeiten sind unruhig, auch an Deutschland geht das nicht spurlos vorbei. Aber wir navigieren da gut hindurch", sagte der SPD-Politiker unlängst beim deutschen Bankentag in Berlin .

Niedriges Ausgangsniveau sorgt für Anstieg

Natürlich ist es ein gutes Zeichen, wenn die Stimmung in deutschen Unternehmen sich verbessert. Doch leider zeigt auch hier ein Blick in die Zahlen des ifo-Instituts: Es ist vor allem der Dienstleistungssektor, der die aktuelle Lage besser bewertet. Im verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe hingegen klagen die Unternehmen über sinkende Auftragszahlen.

Der Wahrheit ins Auge sehen

Ifo-Geschäftsklima : Stimmung in der Wirtschaft verbessert: Dritter Anstieg in Folge

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat das Problem erkannt. Bei der Vorstellung der Frühjahrsprognose gestand er ein, dass in der Vergangenheit nicht mit der notwendigen Konsequenz und Härte an Lösungen gearbeitet worden sei und so Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt wurde. Das zeigt deutlich, dass er bereit wäre mehr zu tun. Auch die FDP sieht Handlungsbedarf. Doch die Ansätze der Koalitionspartner klaffen auseinander. Es bräuchte also einen Kanzler, der sagt, wo es langgehen soll. Doch der sitzt das Problem aus, lässt sich nicht zu einer Entscheidung drängen. Dabei wäre es so wichtig. Je eher auch der Kanzler die Probleme in der Wirtschaft anerkennt, desto schneller und zielgerichteter können Lösungen auf den Weg gebracht werden.