Aktien Europa Schluss: Vortagesplus abgeschmolzen - Zinssorgen belasten

Branchenseitig war in Europa am Dienstag die Liste der Verlierer lang, vor allem Technologiewerte standen unter Druck. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology verlor 1,1 Prozent. FĂŒr den Zahlungsabwickler Adyen ging es auf dem letzten Platz im EuroStoxx 50 um 3,0 Prozent abwĂ€rts.

Zu den wenigen Gewinnern gehörten angesichts weiter steigender Ölpreise Aktien aus dem, Öl- und Gassektor, der wie der Bergbausektor um 1,3 Prozent stieg. Im wĂ€hrungsgemischten Stoxx Europe 50 ging es fĂŒr Totalenergies, Shell und BP um 0,4 bis 1,4 Prozent aufwĂ€rts.

Von einer positiven Studie fĂŒr Bergbau-Aktien von Jefferies profitierten Rio Tinto, die um 2,3 Prozent nach oben zogen. Anglo American und South32 legten ebenfalls zu. FĂŒr Glencore ging es nach einem krĂ€ftigen Plus am Vortag um 0,4 Prozent abwĂ€rts. Der RohstoffhĂ€ndler wird am 20. Juni den deutschen Sportartikelhersteller Adidas im Stoxx 50 ersetzen, wie die Deutsche-Börse-Tochter Qontigo am Vorabend nach Handelsschluss ĂŒberraschend mitteilte.

In Schweden gerieten die Anteile an der Fluggesellschaft SAS mit minus 14 Prozent krĂ€ftig unter Druck. Auslöser war die AnkĂŒndigung der Regierung in Stockholm, der verlustreichen Gesellschaft kein weiteres Kapital nachzuschießen.