Ausblick

Wenn sich die großen Volkswirtschaften in den USA, Europa und China erholen, das Verbrauchervertrauen zurückkehrt und die Nachfrage nach Kreuzfahrten weiterhin stabil bleibt, können die Reedereien in den kommenden Jahren höhere Preise durchsetzen und vor allem ihre Schulden schneller abbauen. Gleichzeitig könnten sie in neue, modernere Schiffe investieren. Und statt in Dividenden könnte überschüssiges Kapital in Aktienrückkäufe fließen.